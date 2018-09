LE CPDH D’IFRANE APPROUVE UNE SERIE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT AU TITRE DE L’AN 2018

Jeudi 13 septembre dernier ; le comité provincial du développement Humain de la province d’Ifrane (CPDH) a tenu sa troisième réunion au titre de l’an 2018 sous la présidence du Secrétaire Général de la Province Mr Chafik Hassi.

Une trentaine de projets présentés par des collectivités locales comme initiatives locales aussi bien dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural que dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain au titre de 2018 ont été approuvés à l’unanimité par les membres du CPDH et financé à 100% par l’INDH pour une enveloppe budgétaire globale d’environ 7.900.000,00 Dhs.

Ces projets présentés par les sept collectivités locales respectives d’Azrou, Ain leuh, Tigrigra, Bensmim, Timahdite ; Oued Ifrane et Dayet Aoua : concernent le projet provincial d’électrification des foyers en zone montagneuse par des panneaux solaires ; l’adduction d’eau potables dans des douars et entretien de réseaux d’eau potable, achat d’ambulance avec réparation et clôture de dispensaire rural, pavage de ruelles rurales, extension du réseau d’électrification rural, mise à niveau d’école, entretien de routes et pistes rurales ; réalisation de parc d’enfants et de chauffage centralisé d’une école.

Dans le cadre de la gestion de l’excédent budgétaire du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural ; le CPDH d’Ifrane a approuvé aussi le projet d’alimentation de Douar Izaroual en eau potable dans la collectivité locale de Tizguite pour un montant de 160.000,00 Dh financé par l’INDH qui a financé aussi le projet d’équipement d’une salle d’informatique à l’école de Bir Anzarane d’Ifrane pour une valeur de 65000,00 Dh dans le cadre du programme transversal de 2018.

Par ailleurs, le Comité Provincial du Développement Humain d’Ifrane a approuvé la proposition de transformation de deux projets non réalisés depuis 2016 à Timahdite dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural et depuis 2015 à Azrou dans le cadre du programme de lutte contre l’exclusion social et dont le montant global est de 810.000,00 Dhs.

Enfin, le CPDH de la Province d’Ifrane a procédé à la résiliation de la convention signée avec l’association des amis du val d’Ifrane en mai 2006 concernant le projet de gestion et d’entretien du centre de développement des compétences féminines d’Ifrane qui sera dédié au projet de création d’un centre d’orientation et d’accompagnement des personnes à besoins spécifiques et une unité de rotection de l’enfance dans le cadre d’une nouvelle convention avec la délégation provinciale de l ‘entraide nationale.

Dans le même cadre, le CPDH en question a procédé notamment à la résiliation de la convention signée en le Club de Tennis d’Ifrane portant sur l’exploitation de deux cours de tennis réamenagés par l’INDH et qui seront cédés dans le cadre d’une nouvelle convention à l’association des Œuvres sociales des fonctionnaires du conseil provincial et de la province d’Ifrane.

ABOU ZOUHEIR