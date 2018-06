Agadir : Les enfants et les jeunes en mouvement: mettre en œuvre des solutions durables 

Agadir :

Lancement du projet : « Hijra wa Himaya »

en marge de l’Atelier thématique international sur :

« Les enfants et les jeunes en mouvement: mettre en œuvre des solutions durables »

Dans le cadre de la coprésidence Maroco-allemande du 11ème Forum Mondial pour la Migration et le Développement (GFMD) qu’abritera la ville ocre de Marrakech (Maroc) du 05 au 07 Décembre 2018 prochain, le Ministère Délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration a organisé un atelier thématique international sous le thème « Les enfants et les jeunes en mouvement : mettre en œuvre des solutions durables» et ce, du 21 au 22 juin 2018, à Agadir en partenariat avec l’UNICEF.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cet atelier qu’organise le Maroc en sa qualité de co-président du GFMD ; le secrétaire général du ministère ; Mr El Habib Nadir ; représentant le ministre délégué chargé des marocains résidents à l’étranger et des affaires de la migration a fait savoir que cet atelier qui est le troisième du genre après ceux de Skhirat et de Genève, s’intéresse à une thématique très importante au niveau du pacte mondial en cours de négociation actuellement.

Par la même occasion, Mr El Habib Nadir a mis en avant les principales réalisations du Maroc en termes d’intégration des migrants en soulignant notamment que les femmes et les enfants ont toujours constitué une priorité pour les autorités marocaines lors des opérations de régularisation des migrants.

Dans sa déclaration à notre envoyé special à Agadir; Mr El Habib Nadir a tenu de préciser qu’il s’agit là d’un atelier international que le Maroc organise en partenariat avec l’UNICEF dans le cadre de la preparation du 11ème forum Mondial pour la Migration et le Développement (GFMD) qu’abritera la ville de Marrakech du 05 au 07 Décembre 2018 avec la co-présidence Allemande. Un atelier qui fait un focus sur une catégorie de migrants plus vulnérable que sont les enfants et les jeunes et qui vise le partage des bonnes experiences; des experiences réussies entre les participants qui viennent de differents pays dont des representants de gouvernements, de la société civile fortement représentée, des organisations internationals et des experts; tous venus pour écouter la voix de ces personnes puisqu’il s’agit de discuter des sujets qui les concernent en premier a-t-il ajouté.

Selon notre interlocuteur, trois points ont été débattus lors de cet atelier de deux journée à savoir: Quels sont les principaux défis confrontés par ces enfants et ces jeunes ? qui sont-ils ? quelles sont leurs spécificités ? combien ils sont ? ou ils sont ? d’où ils viennent etc….; deuxième objectif c’est de discuter de cette question d’accés aux services de base et droits fondamentaux que sont : l’accés à l’education, à la santé et à la protection car comme je disais ; il s’agit d’un groupe qui est sujet à la vulnérabilité et; le troisième objectif c’est de savoir comment bâtir des partenariats multipartites entres des representants de gouvernements, entre etats et organisations internationales pour mettre en place des solutions durables et nous insistons beaucoup sur l’echange de bonnes pratiques car aujourd’hui il faut que les participants partent avec des idées concretes et adaptées à leurs contextes respectifs avait-il conclu.

La séance d’ouverture de cette rencontre a été marqué par la présence notamment du président du Conseil national des droits de l’Homme, Driss El Yazami, du directeur des programmes de l’UNICEF, Ted Chaiban, de la directrice de la plateforme internationale pour la coopération sur les migrants sans papiers (PICUM), Michelle Levoy, ainsi que d’un représentant des Nations Unies pour les enfants et les jeunes, du représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilale et de Philip Mikos; chef de cooperation et minister conseiller à la Délégation de l’Union Europeenne au Maroc.

Aprés la séance d’ouverture, les travaux de l’atelier se sont poursuivis par l’organisation de Six sessions de travail sous forme de panels animés par des résponsables Gouvernementaux, des chercheurs, des experts et reprensentants d’organisations onusiennes et internationales et des ONGs qui ont traités de plusieurs thématiques don’t notamment est surtout:

Les données pour protéger, informer et pour dissuader les dangers?

Proteger les enfants et les jeunes à travers les frontiers

L’Afique: Un continent en movement?

Etre un jeune migrant- de l’objet au sujet: Pourquoi et comment investor en la jeuness?

Voies pour contrecarrer la vulnérabilité; accés aux services et solutions soutenables pour les enfants et les familles

Partenariat pour et avec les enfants et les jeunes migrants.