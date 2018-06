L’ECOLE DE L‘EDUCATION ENVIRONNENTALE ET DE L’ECOTOURISME D’IFRANE ORGANISE : « LA PREMIERE UNIVERSITE DE LA NATURE »

Dans le cadre de ses activités d’information, de formation et renforcement des capacités en matière de valorisation et de conservation de la nature, l’Association Marocaine de l’Ecotourisme et de de Protection de la Nature célèbre la journée mondiale de l’environnement et lance sa première « Université de la nature ».

Selon Brahim Aboulabass, président de l’association organisatrice ; cette Université de la nature est un programme de formation et surtout de partage d’expériences sur les thèmes en relation directe ou indirecte avec la conservation de la biodiversité et de l’environnement naturel d’une manière générale.

Ouvert aux étudiants universitaires, aux professionnels et aux acteurs associatifs dont le champ d’activités est axé principalement sur l’une des thématiques de cette initiative ; le programme de cette année 2018 concerne quatre thématiques, en l’occurrence :

1. Les accords internationaux et les lois nationales de préservation de la nature et de la biodiversité terrestre

2. La conservation et la valorisation de la biodiversité : Comment concevoir et mettre en œuvre des projets environnementaux,

3. Gestion des espaces naturels : de l’aménagement du territoire à la contribution au développement rural.

4. Ecotourisme et tourisme durable : comment investir en milieux naturels et contribuer au développement durable?

Les sessions de formation de cette première édition de l’Université de la Nature se dérouleront à l’école de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme d’Ifrane relevant de l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature.

Selon les organisateurs, le nombre de participants est limité à 15 personnes par session et la première session consacrée à la thématique des « accords internationaux et les lois nationales de préservation de la nature et de la biodiversité terrestre » est prévue du 13 au 15 juillet 2018. Ci après le programme détaillé de cette première édition de l’Université de la Nature d’Ifrane.

Mohammed Drihem