UN APPEL AUX PLUS HAUTES AUTORITÉS DU PAYS : TAXES INIQUES SUR LES MEDICAMENTS ET LES MALADIES.

ASSOCIATION DES AMIS DES MYASTHENIQUES DU MAROC

Docteur Idrissi My Ahmed

TAXES INIQUES SUR LES MALADIES, UN APPEL AUX PLUS HAUTES AUTORITÉS

Chers amis de la presse , chers confrères médecins et pharmaciens

et respectables parents des malades et des patients

CECI EST UN APPEL , UN RAPPEL DE PLAIDOYER AUX PLUS HAUTES INSTANCES DE MON PAYS

A PROPOS DES TAXES DE DOUANE ET DE TVA SUR LES INTRANTS ,LE MATÉRIEL DE SANTE ET LES MEDICAMENTS

Avec votre courage et avec l’aide des pharmaciens et encore plus de ténacité et d’éveil des concernés, les malades , nous continuerons d’inviter l’Etat, le Gouvernement et les plus Hautes instances du pays à faire actes de compréhension et de progrès sociaux et démocratiques.

TVA et Taxe de Douane sur les réactifs, le matos et les médicaments ( 37 et 27 % ) , sont une honte et une escroquerie , qui pénalisent en toute ignorance et inconscience l’accès aux soins des malades assurés ou pas. Une fiscalité et une confiscation, qui entachent les budgets des hôpitaux et qui ruinent les Caisses CNSS et celles des patients, que ce soit ceux de la Santé Publique que ceux du Secteur Privé !

Ces pénalités sur les souffrances, sont des exactions infâmes ! C’est un manque de justice, de foi et de charité que de ne pas les faire supprimer ! Car ces taxes rédhibitoires et iniques, sont aussi des malversations qui bloquent le développement humain, l’INDH et qui contrarient la quête des soins en bloquant les quêtes de médicalisations et de recherches diagnostiques qui se trouvent élevées, renchéries, bloquées ou bridées !

J’en appelle fortement , pudiquement et très respectueusement , à l’humanité , à l’intelligence et à la sagesse de SM le Roi , que Dieu le protège et le glorifie, pour donner ses ordres dans ce sens, afin de libérer les malades des taxes qui ne frappent que ceux qui souffrent de parmi ses bons et loyaux administrés.

Docteur Idrissi My Ahmed , Président fondateur de l’AAMM.