VAGUE DU FROID: LA FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE VIENT EN AIDE AUX POPULATIONS ENCLAVEES AU FIN FOND DES MONTAGNES D’IFRANE

Dans le cadre de son programme national visant l’allégement des effets de la vague du froid de la saison hivernale 2018 qui sevit ces jours-ci particulièrement dans les régions de Montagne de l’Atlas marocain; la Fondation Mohammed V pour la solidarité est venu au secours des populations des régions enclavées dans l’arriére pays enneigé de la Province d’Ifrane située au coeur du Moyen Atlas et ce, en octoyant des aides a quelques 3209 familles relevant des huits collectivités territoriales rurales que compte la Province d’Ifrane.

En effet, cette action sociale et humanitaire menée par la Fondation Mohammed.V pour la solidarité du Mercredi 10 au vendredi 12 janvier 2018 au niveau de la province fait partie d’un vaste programme d’interventions humanitaires au niveau des zones reculées dans le cadre de l’opération Grand Froid-Hiver 2018 initiée sur hautes instructions royales.

Ces aides, sous forme de denrées alimentaires et de couvertures, ont bénéficié donc à 742 familles des Douars d’Ait Aissa et Ait Ghanem relevant de la Collectivité territoriale de Timahdite, 296 familles à Bouhrech et dans la collectivité territoriale de Ain Leuh, 972 familles dans la zone de Bekrit et Tassamaket au niveau de la collectivité territoriale de Sidi Makhfi, 457 familles issues notamment de la Zone de Bekrit et Senoual dans la collectivité territoriale d’Oued Ifrane; 612 familles dans la collectivité territoriale de Dayet Aoua et enfin, 130 familles relevant d’une partie enneigée dans la collectivité territoriale de Tizguite.

Cette opération humanitaire a été déployée et bien réussie par les équipes de la Fondation en coordination avec les autorités locales de chaque collectivité territoriale rurale ciblée dans la province d’Ifrane

L’opération humanitaire Grand Froid-Hiver, qui obéit à une programmation annuelle, rappelons le; est enclenchée par la Fondation Mohammed V lorsque les conditions climatiques, notamment la chute importante de neiges, entrainent l’enclavement des populations dans les régions montagneuses et limitent leur accès aux ressources alimentaires.