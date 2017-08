LA LOCALITE D’AINLEUH DANS L’ATLAS ORGANISE LA 17ème EDITION DU FESTIVAL NATIONAL D’AHIDOUSS

Vendredi 25 Aout prochain ; la ville d’Ainleuh sera au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 17ème édition du Festival National de l’Art d’Ahidouss prévu cette année du 25 au 27 Aout 2017.

Organisée sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed VI par l’Association Taimate de l’art de l’Atlas en partenariat avec le Ministèrede la Culture, la Région Fes-Meknes et la collectivité locale d’Ainleuh ; cette nouvelle édition 2017 connaitra la participation de 45 troupes d’art d’Ahidouss qui animeront les trois soirées artistiques à raison de 15 troupes par soirée prévue au programme de cette 17ème édition du Festival.

Aussi, le 17ème festival national de l’art d’Ahidouss d’Ainleuh sera marqué par l’organisation de deux conférences sous le thème respectif de « La valorisation du patrimoine immatériel : Vers le classement de l’art d’Ahidouss comme patrimoine universel » et « La variété de la danse collective de l’art d’Ahidouss entre complémentarité et entrecroisement ».

Cette édition 2017 du festival national d’Ahidouss rendra hommage aussi à unepléiade d’artistes amazighes à connaitre : Fatima Amarech , Hassan Bouykifi , Hassan Charki et Mbarek Oussidi.

A rappeler que Le festival national d’Ahidous est l’une des manifestations culturelles et artistiques les plus prisées qui jouissent d’un franc succès sur le plan national, il vient compléter ce paysage féerique de la région de Ainleuh et lui ajouter une note d’authenticité et de tradition.

A rappeler enfin qu’Ahidouss est avant tout un art millénaire, un moyen de communication entre les individus du groupe et une expression de l’esprit collectif et de solidarité entre les tribus amazighes

Mohammed Drihem