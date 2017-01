Ski Alpin :

Appel à la Fédération Royale Marocaine des sports scolaire :

La Fédération Royale Marocaine du Sport Universitaire

Participe pour la première fois au

Universiades d’hiver 2017 à Almaty au Kazakhstan

Sous l’égide de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), la Fédération Nationale du Sport Universitaire du Kazakhstan organise les 28ème Universiades d’Hiver du 29 janvier au 08 Février 2017 à la satation de Ski d’Almaty au Kazakhstan.

Cette 28ème édition des Universiades d’Hiver 2017 (Championnat du Monde Universitaire) sera marquée cette année par la participation de la Fédération Royale Marocaine du Sport Universitaire représentée par les jeunes skieurs marocco-canadiens Adam Lamhamedi (21 ans) et Sami Lamhamedi (19 ans) qui représenteront le Maroc lors des épreuves techniques de ski alpin (slalom et slalom géant)

Selon la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), l’Universiade d’hiver est un festival sportif et culturel d’envergure internationale qui a lieu dans différentes villes tous les deux ans et qui suit les Jeux olympiques en termes d’importance. Le programme de l’Universiade d’hiver comprend 6 sports obligatoires (8 disciplines obligatoires) et jusqu’à 3 sports optionnels choisis par le pays hôte. Les records de participation ont été atteints à Trentino, en Italie, en 2013, où l’on enregistra 2 668 participants, et à Erzurum, en Turquie, en 2011, où 52 pays prirent part aux compétitions.

Embrassant la devise de la FISU « Excellence de corps et d’esprit », l’Universiade d’hiver intègre dans ses onze jours de compétition des activités culturelles et éducatives, et elle permet aux étudiants athlètes du monde entier de faire la fête avec la ville hôte dans un esprit sportif et amical.

L’Universiade d’hiver (UH) en bref

La plus grande manifestation multisports d’hiver au monde, destinée aux étudiants athlètes

Onze jours de compétitions sportives

Plus de 2 500 participants venant de plus de 50 pays

De 1 500 à 3 000 volontaires

6 sports obligatoires (8 disciplines obligatoires) et jusqu’à 3 sports optionnels

Retransmission sur plus de 100 chaînes de télévision autour du monde

Aussi, il y’a lieu de signaler qu’au sein de l’organigramme de la FISU, le département des Universiades d’hiver est chargé des questions administratives et logistiques qui y sont liées. Il constitue également le lien entre les différents Comités d’organisation, les délégations et les fédérations sportives internationales. En plus de cette équipe, différentes commissions de la FISU jouent un rôle clé dans leur domaine respectif en ce qui concerne la gestion de l’Universiade d’hiver, notamment la Commission de supervision de l’Universiade d’hiver (CSU), la Commission technique internationale (CTI), la Commission médicale internationale (CMI), la Commission internationale de contrôle (CIC), la Commission Media et Communication (MCC)

Le programme de l’Universiade d’hiver compte actuellement 6 sports obligatoires (8 disciplines obligatoires) et jusqu’à 3 sports optionnels: Ski alpin, Ski de fond, Biathlon, Snowboard, Curling, Hockey sur glace et le Patinage artistique avec patinage synchronisé et le

Patinage de vitesse sur piste courte

A noter enfin que, la participation des frères Lamhamedi à cette Universiade d’hiver 2017 s’inscrit dans le cadre du programme de leur préparation et de leur qualification aux prochains 23èmes Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud en 2018.

L’objectif des frères Lamhamedi est de représenter honorablement le Maroc lors de cette compétition internationale, de montrer que les skieurs marocains ont un bon niveau de ski et que le Maroc se prépare à organiser dans les plus belles montagnes de l’Atlas ses premières compétitions internationales en ski alpin dès cet hiver 2017 à commencer par le Trophée de SAR le Prince Moulay Rachid prévu cette année et pour la première fois dans l’histoire du ski alpin national sous les auspices de la Fédération Internationale de Ski au mois de fevrier 2017 prochain.