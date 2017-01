Le jeune skieur marocco-canadien, membre de l’équipe nationale du ski alpin Adam Lamhamedi s’est adjugé avec merite la seconde marche du podium de la compétition de slalom géant organisé lors de la 18ème édition de la “Super Série Sports Experts” de la Fédération internationale de Ski (FIS) et décrocha un medialle de argent en slalom géant la première pour le Maroc en ce début de saison sur le circuit de la Fédération International de Ski (FIS)

Pour sa part, Sami Lamhamedi (19 ans) frère d’Adam a occupé la 11ème place au classement général de la catégorie senior (+21 ans), lors de la compétition de slalom géant de cette 18ème édition de la “Super Série Sports Experts” de la Fédération internationale de Ski (FIS).

A noter au passage que La “Super Série Sports Experts” est un circuit de courses regroupant l’élite du ski nord-américain et mondial se déroulant tout au long de l’hiver dans la province du Québec. Dans ce cadre, deux compétitions de slalom et une de slalom géant ont été prévues dans le programme et se sont déroulées du 7 au 10 janvier à la station de ski de Mont Saint-Anne, située à 40 km à l’est de la ville de Québec qui accueille depuis 1966 des compétitions internationales de ski alpin.

Ces compétitions ont connu la participation de 123 skieurs en slalom et de 95 skieurs en slalom géant, venus de différents pays (Canada, Etats-Unis, Japon et Maroc).

A cause d’un mal au dos, Adam Lamhamedi n’a participé qu’à la première compétition de slalom et celle de slalom géant tandis que son frère Sami a pris le départ dans les trois compétitions.

Après deux jours de repos entre les compétitions et des soins médicaux y compris des séances de physiothérapie, Adam a pu prendre le départ lors de la compétition du slalom géant.

Lors de ce slalom géant, Adam, médaillé d’argent, a réalisé le 2ème meilleur temps de la 1ère manche (1 min 10sec 91/100è) et le 6ème meilleur temps de la seconde (1min 9sec 78/100è) avec un chrono cumulatif de 2min 20sec 69/100è, soit à 13/100è du Canadien Aaron Taylor, vainqueur de cette compétition (2min 20sec 56/100è).

Sami quant à lui, a réalisé le 18ème meilleur temps de la 1ère manche (1 min 12sec 97/100è) et le 9ème meilleur temps de la deuxième (1 min 9sec 89/100è) avec un temps cumulatif de 2min 22sec 86/100è, soit à 2sec 30/100è du vainqueur, ce qui lui a permis d’occuper la 11ème place dans le classement général.

Pour le premier slalom, Adam a réalisé le 2ème meilleur temps de la 1ère manche, mais il a quitté le tracé lors de la 2ème manche. Sami a eu le même sort lors des deux slaloms. Pour le premier slalom, uniquement 19 skieurs sur 123 ont fini la compétition.

Adam et Sami Lamhamedi sont deux excellents ambassadeurs du ski alpin marocain et se distinguent par leurs palmarès sportifs et leurs distinctions honorifiques exceptionnels. Avec cette dernière médaille, les jeunes skieurs Adam et Sami Lamhamedi ont respectivement raflé 45 et 34 médailles durant la période 2011-2017, soit un total de 79 podiums pour le Maroc.

Grâce à leurs excellents résultats sportifs, les deux frères Lamhamedi ont été sélectionnés et ont rejoint le programme de sport d’excellence du Rouge et Or de ski alpin de l’Université Laval depuis le début de la saison de ski 2014-15, soit le 01 juillet 2014. L’entraînement et la préparation physique d’Adam sont effectués au Pavillon de l’Education Physique et des Sports (PEPS) de l’Université Laval, l’un des plus imposants complexes sportifs au Canada.

Adam et Sami Lamhamedi des licenciés de la Fédération Royale marocaine de ski et montagne et font partie de l’équipe nationale Marocaine de Ski Alpin.