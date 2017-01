« Akalino pour un Maroc Vert et Solidaire »

A la découverte du Maroc profond

aux pieds des Montagnes d’El Ayachi dans

la région de Midelt

L’association « Akalino pour un Maroc Vert et Solidaire », entame son programme 2017 et organise une excursion de découverte dans la région de Midelt du Jeudi 19 au Dimanche 22 janvier 2017.

Au programme de cette première excursion de la saison, la présentation du programme du weekend suivi d’un diaporama commenté sur la culture locale de la région de Midelt à la salle de conférences de Ksar Timnay jeudi 19 janvier au soir.

L’Excursion aux anciennes mines d’Ahouli avec une visite des galeries et du panorama lunaire et des gorges de la Moulouya est prévue pour vendredi 20 janvier avec un détour du côté de la Kasbah Meryem des sœurs franciscaines avec la visite de l’Atelier des tisseuses et de l’ancienne kasbah des juifs en fin d’après-midi.

Dans la soirée de ce vendredi, le programme prévoit l’organisation d’une table ronde sur les plantes aromatiques et médicinales (PAM) de la région.

Samedi 21 janvier 2017, les excursionnistes se rendront à la confrérie de Zaouia El Ayachi et au village d’Anned a la découverte du panorama des champs en terrasse, des gorges de Taghya, de la Kasbah du 16ème siècle avec la bibliothèque des manuscrits et du village-ruche Tazrouft et du lac sous-terrain de Tattiwine.

Dans la soirée du samedi, on assistera à la Création de la Fédération des sports non compétitifs (randonnées) qui sera marquée par la présentation du projet, la création et par un débat avec Mr Michel Thirion, expert et organisateur international des randonnées ainsi que par une Soirée artistique animée « contes amazighes, danses et musique »

Dimanche 22 janvier 2017, les participants à cette excursion Visiteront le parc écologique Tariq et découvriront la minéralogie de la région et des plantes aromatiques.

A signaler enfin que l’association “Akalino pour un Maroc vert et solidaire”, créée en 2012, se veut une association d’experts nationaux et internationaux de renommée portés vers l’action terrain. Elle travaille sur deux axes stratégiques: Les Activités Génératrices de Revenus AGR et l’Environnement- écologie- biodiversité.

Le principal Objectif d’« Akalino pour un Maroc vert et solidaire » est l’amélioration de la situation sociale et environnementale des populations défavorisées des zones ciblées. Son approche est unique dans le sens où elle crée des sorties sur terrain sous forme de randonnées en mobilisant des citadins experts dans plusieurs domaines pour les emmener à la rencontre de la population rurale afin de créer des échanges autour de comment mieux faire les choses. L’originalité et l’efficacité des activités d’AKALINO résident dans le fait qu’elle se fait assister également par des expertises internationales, surtout celles provenant du pôle d’experts du PUM en Hollande.

La stratégie d’intervention de l’association consiste à travailler en partenariat avec des associations locales pour leur connaissance des besoins et leur potentiel de maitrise de la mise en œuvre et du suivi.

Mohammed Drihem