Rappel de la Stratégie des Marocains du Monde

Afin de tenir compte des enjeux identitaires, culturels, économiques et sociaux des MAROCAINS DU MONDE, une stratégie visant à renforcer et dynamiser les liens entre les MDM et le Maroc, a été développée en 2014.

Cette politique puise ses fondements à partir de la constitution du Royaume de 2011, qui consacre plusieurs de ses dispositions à la protection des droits et intérêts des MDM. Les fondements de cette politique sont également, puisés à partir de plusieurs messages royaux et des différents programmes gouvernementaux.

Cette stratégie vise à atteindre trois objectifs stratégiques, à savoir :

– Préservation de l’identité des marocains résidant à l’étranger ;

– Protection des droits et intérêts des marocains du monde (MDM)

– Contribution des MDM au développement du pays.

Afin d’atteindre ces objectifs, le Ministère à élaboré une stratégie autour de 8 programmes (6 sectoriels et 2 transverses) :

– Programme culturel : Ce programme vise à élaborer une offre culturelle en faveur des MDM afin de renforcer et consolider leurs liens avec le Maroc tout en consacrant les principes de cohésion sociale, de tolérance et de diversité à travers les actions suivantes : i) Définition d’une politique culturelle globale et intégrée, ii) Création de centres culturels « Dar Al Maghrib », iii) Organisation d’événements culturels, iv) Organisation de séjours / échanges culturels, v) Renforcement de l’encadrement religieux des MDM, et vi) Renforcement des canaux d’échange entre les MDM et les marocains résidant au Maroc.

– Programme Éducation / formation : Ce programme vise à renforcer l’identité marocaine des MDM à travers des formations thématiques ayant trait à la culture marocaine (langue arabe et berbère, histoire, religion, etc.) et à accompagner les MDM en transition professionnelle à travers les actions suivantes : i) Mise en place de programmes éducatifs destinés aux MDM, ii) Élaboration d’un programme de formation professionnelle au Maroc pour les MDM, iii) Renforcement des capacités des associations œuvrant dans le domaine éducatif, et iv) Mise en place de programme de soutien scolaire au profit des MDM scolarisés.

– Programme Social : Ce programme vise à encourager et à structurer les actions sociales au Maroc ou dans les pays d’accueil afin d’accompagner et de soutenir les MDM à travers les actions suivantes : i) Mise en place d’un programme de soutien aux marocains en situation précaire, ii) Mise en place de dispositifs de protection sociale, iii) Élaboration d’un dispositif de gestion des situations de crise, iv) Contribution à la réintégration des MDM de retour au Maroc, v) Mise en place d’un plan d’action pour l’accompagnement des personnes âgées et / ou retraitées, et vi) Encouragement et encadrement des actions de solidarité des associations.

– Accompagnement Juridique et Administrative : Ce programme vise à assister et appuyer les MDM dans leurs démarches administratives et procédures juridiques aussi bien au Maroc que dans les pays d’accueil à travers les actions suivantes : i) Accompagnement juridique des MDM, ii) Élaboration d’un système de gestion des réclamations des MDM, iii) Proposition de pistes d’amélioration des procédures administratives destinés aux MDM, et Mise en place d’un dispositif de veille juridique au sujet des dispositions légales ayant un impact sur les MDM.

– Mobilisation des compétences et des réseaux : Ce programme vise à mobiliser les compétences marocaines dans différents domaines et encourager leur contribution au développement du Maroc à travers les actions suivantes : i) Identification des compétences des MDM et des besoins en compétences du Maroc, ii) Création d’espaces / événements d’échange avec les compétences marocaines dans les pays d’accueil, iii) Participation à la création et la consolidation des réseaux de compétences de MDM, iv) Implication systématique des MDM dans les stratégies sectorielles et les programmes de développement, et v) Mise à contribution des MDM pour favoriser les échanges commerciaux avec les pays d’accueil.

– Investissement et développement solidaire : Ce programme vise à favoriser et accompagner les investissements des MDM et à renforcer leur contribution au développement social au Maroc à travers les actions suivantes : i) Renforcement de la communication autour des opportunités d’investissement productif au Maroc, ii) Mise en place de dispositifs d’encouragement de l’investissement au Maroc, iii) Accompagnement des investisseurs MDM, iv) Développement des espaces d’échanges entre les MDM et les associations locales, v) Encouragement des projets de développement durable et d’économie solidaire, et vi) Accompagnement des initiatives sociales des MDM dans le cadre du développement social et solidaire au Maroc.

– Instauration d’un système de partenariat et de coopération transparent et adapté aux besoins des MAROCAINS DU MONDE et des migrants régularisés au Maroc : Ce projet vise à développer, au niveau national, un ambitieux programme de partenariat avec les départements ministériels et institutions nationales concernés et, au niveau international, une coopération bilatérale et multilatérale fructueuse et exemplaire avec les pays d’accueils et les organismes internationaux. Il entend donc créer un cadre commun d’échanges et de travail sur les questions migratoires à travers les actions suivantes : i) Développement de partenariats avec les acteurs nationaux, ii) Développement de la coopération multilatérales avec les instances internationales et iii) Développement de la coopération bilatérale.

– Gouvernance et communication : Ce projet vise à structurer et renforcer la gouvernance du système migratoire au Maroc, à travers la mise en place d’un système de coordination des acteurs, l’adoption d’une approche partenariale dans l’accompagnement des associations, ainsi que le renforcement de la communication autour de la politique moratoire. Ce projet intègre également, l’accompagnement et le partenariat avec les associations impliquées dans les problématiques des MDM, à travers un système de partenariat très étroit et transparent entre la société civile et le Ministère.

Sur un autre plan, le Ministère a instauré une stratégie d’accompagnement des acteurs et de communication autour de la politique migratoire au Maroc, à travers le développement et l’animation des outils de communication, ainsi que l’organisation et la participation aux évènements concernant les MAROCAINS DU MONDE.

mohamed drihem