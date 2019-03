Forum Maroco-Belge : Un partenariat novateur au service des compétences Marocaines en Belgique

Dans la perspective d’amplifier l’apport des compétences Marocaines résident la Belgique aux différents chantiers de développement initiés par S.M le Roi Mohammed VI ; le Ministère délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration organise le Forum maroco-belge sous le thème : « Pour un partenariat au service des compétences marocaines en Belgique» et ce ; le vendredi 22 mars 2019 à Rabat.

Selon ses initiateurs, ce Forum a pour objectif d’examiner avec tous les partenaires, marocains et belges, les voies et moyens de renforcer la mobilisation des compétences marocaines résident en Belgique pour participer au développement économique, social et culturel des deux pays.

Il vise d’une manière spécifique à atteindre les objectifs suivants :

Consolider les liens des MRE avec leur pays d’origine,

Promouvoir les opportunités d’investissement productif au Maroc et en Belgique,

Renforcer le rapprochement entre les entreprises belgo-marocaines et le tissu productif dans les deux pays, afin de créer des synergies autour de projets innovants,

Bénéficier du savoir-faire des compétences marocaines de Belgique dans les domaines scientifiques, culturels, économiques, etc.

Mettre en exergue le rôle de la diaspora dans le rayonnement de la culture marocaine à l’étranger,

Préserver l’identité marocaine des jeunes générations de marocains résidant en Belgique.

Ce Forum Maroc-Belge connaitra la forte participation des Compétences marocaines en Belgique, les Ministres des gouvernements marocain et belge, les Représentants diplomatiques étrangers au Maroc, les Agences de coopération et organisations internationales, les Représentants des départements ministériels et organismes publics marocains, les Chercheurs et experts dans le domaine de la migration dans les deux pays et les Membres des réseaux professionnelles.

Rappeler a cette occasion que depuis 1965, le Maroc représente un des principaux pays partenaires de la coopération au développement de la Belgique, et ce compte tenu des rapports historiques entre les deux Royaumes. En effet, un partenariat stratégique, diversifié et solide s’est développé entre les opérateurs publics et privés dans les deux pays permettant ainsi d’asseoir un cadre de coopération novateur dans plusieurs domaines.

Aussi, il y’a lieu de souligner que la 19ème session de la Commission Mixte de Coopération au développement entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, qui a eu lieu le 19 mai 2016 à Rabat, a été un tournant déterminant par la validation d’un programme de coopération ambitieux dédié à la thématique de la migration, confortant ainsi la vision prospective du Maroc à la suite de la mise en en place d’une nouvelle politique d’immigration et d’asile en 2013. C’est la première fois que la coopération belge intègre la thématique migratoire dans son champ d’activité au Maroc, en plus des secteurs traditionnels d’intervention tels que l’agriculture, la santé, l’eau potable et l’assainissement, l’énergie, la formation professionnelle et l’ingénierie.

L’inscription de la migration dans les priorités des programmes de coopération entre les deux pays témoigne de la volonté irréversible d’aborder les questions relatives à la migration sur la base de valeurs communes, dans le respect total des droits de l’homme.

Le programme de coopération maroco-belge d’appui à la gestion de la migration pour les années 2016-2020, mis en œuvre en partenariat avec l’Agence belge de développement « Enabel », comporte deux composantes essentielles :

le Projet d’appui à la Stratégie Nationale en faveur des MRE « Maghrib Belgium Impulse » qui a pour objectif de mobiliser les compétences marocaines en Belgique pour contribuer au développement de leur pays d’origine. Ledit projet, réalisé en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), vise à atteindre les résultats suivants:

Le Projet d’appui à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile « Amuddu » mis en œuvre en partenariat avec l’Entraide Nationale et l’Agence Nationale de la Promotion des Emplois et des Compétences (ANAPEC) et a pour objectif de contribuer à l’intégration des migrants et de mieux gérer les flux migratoires.

ABOU ZOUHEIR