La République déçoit ses citoyens

yahya torbi

Aucun peuple au monde n’a lutté aussi fort et aussi inlassablement, pour son bien et celui de l’humanité, à la fois, que les Français du 17ème et du 18ème siècle. En effet, c’est grâce aux philosophes des Lumières et surtout aux glorieuses Révolutions qui se sont succédé et qui reviennent en leitmotiv chaque fois qu’il y a une dictature à renverser, à travers le monde, comme au Venezuela, au Soudan, etc …que la monarchie absolue a laissé la place à la république, et ainsi l’Etat de droit a remplacé l’arbitraire, la démocratie la dictature et la transparence la corruption.

Depuis, les valeurs de la République française ne cessent d’inspirer les grandes démocraties comme l’Amérique, l’Anglettere, l’Australie, la Scandivie, ou encore les démocraties émergentes comme la Tunisie, l’Ukraine, la Plestine, … notamment en matière des droits de l’homme, d’égalité et de séparation des Pouvoirs.

Or, quelques unes de ces valeurs qui ont fait la gloire et la prospérité de L’Allemagne et du Japon, par exemple, regressent en France; ce qui a déclenché une vague de protestation, qui prend parfois l’aspect de révolution. Ceci est dû, selon les observateurs, les partis politiques et les syndicats, d’une part, aux politiques sociales adoptées par le président Emmanuel Macron et son gouvernement, lesquels ne mettent pas l’intérêt du citoyen français de la classe défavorisée au centre des programmes économiques, financiers et sociaux; puisque les salariés ainsi que les retraités de la classe populaire voient leurs salaires et pouvoir d’achat incapables de leur assurer une vie digne et confortable comme avant, à cause des taxes et impôts, et ce, au moment où l’on attendait que les petits budgets et le revenu mensuel des employés appartenant aux petites classes salariales soient augmentés; ce qui, en fait, aggrave l’inégalité des chances et creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres, et, d’autre part, selon le ministre de l’intérieur italien Mattei Salvini et son collègue le vice premier ministre et ministre de l’économie Luigi Di Maiot, au laxisme et au manque de rigueur des responsables français envers les immigrés; dès lors qu’ils permettent aux dirigeants arabes et africains ainsi qu’à leurs proches de jouir de tous les biens et les privilèges en France et ailleurs, tandis que le nombre de chômeurs et de sans domicile français augmente, comme ces pauvres qui se précipitent sur les poubelles pour récupérer les marchandises périmées ou avariées, jettées par les magasins, comme le montrent des reportages télévisés. C’est pour cela que les » Gilets jaunes » ,qui representent la population française indignée et qui laissent entendre que le peuple a misé sur le mauvais cheval, semblent catégoriques et, à l’instar de leurs prédécesseurs, ils se sont même engagés à aller jusqu’au bout de leur combat. Autrement dit, ni les » brioches » de Marie Antoinette n’ont calmé la colère des insurgés de 1789, ni le grand débat national proposé par Emmanuel Macron ne semble pouvoir convaincre les » Gilets jaunes » de céder.

Donc, tout président ou ministre français devrait savoir qu’on ne badine pas avec les insurrections, et que toute suspension de manifestation n’est qu’une accalmie éphémère.

En résumé, pour que les choses reviennent à la normale et que le président Macron puisse sauver l’honneur de son gouvernement et ainsi l’honneur de la République, il faut opter pour la priorité nationale, sans oublier de consulter les mastodontes de la polique française tels, Bernard Kouchner, Jean-Marie Le Pen et jean-Pierre Raffarin, entre autres.