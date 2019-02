Le Maroc exprime « son appréciation quant à l’action collective des institutions européennes et des Etats membres de l’UE » suite à l’adoption de l’accord de pêche Maroc-UE

Mardi 12 Février 2019

Le Maroc a exprimé mardi son « appréciation » quant à l’action collective des institutions européennes et des Etats membres de l’UE, suite au vote par le Parlement européen à une large majorité à Strasbourg, de l’accord de pêche Maroc-UE.

« Le Royaume du Maroc exprime son appréciation quant à l’action collective des institutions européennes et des Etats membres de l’UE (et) salue leur engagement continu en faveur du partenariat stratégique qui les lie au Royaume du Maroc », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette adoption confirme également que le Royaume du Maroc est le seul habilité juridiquement, dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté, à négocier et signer des accords incluant le Sahara marocain, affirme le ministère, ajoutant que ces instruments juridiques couvrent la région du Sahara marocain et stipulent de manière explicite que la zone de pêche s’étend du parallèle 35 au Nord, au parallèle 20 au Sud, soit de Cap Spartel à Cap Blanc, au sud de la ville de Dakhla.

Après l’adoption le mois dernier de l’Accord agricole, le vote de ce mardi vient confirmer l’attachement du Maroc et de l’Union européenne au renforcement de leur partenariat stratégique, ainsi qu’à sa préservation des manœuvres politiques et juridiques désespérées menées par l’Algérie et le « Polisario », relève le communiqué.

Le ministère souligne que le secteur de la pêche a toujours été une composante importante du partenariat Maroc-UE précisant que l’accord adopté mardi vient préserver, consolider et développer les acquis de plus de 30 ans dans ce domaine.

MAP 12/02/2019