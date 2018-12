Le Pacte mondial pour les migrations représente une occasion historique d’améliorer la coopération internationale en matière de migration et de renforcer la manière dont contribuent les migrants et la migration au développement durable. Aujourd’hui, plus de 258 millions de migrants dans le monde vivent hors de leur pays de naissance. Ce chiffre devrait augmenter en raison d’un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la croissance démographique globale, la connectivité croissante, le commerce, le renforcement des inégalités, les déséquilibres démographiques et les changements climatiques.

La migration offre d’immenses possibilités et avantages – pour les migrants eux-mêmes, les communautés d’accueil et les communautés d’origine. Elle peut cependant entraîner un certain nombre de défis importants lorsqu’elle est mal réglementée, notamment des infrastructures sociales dépassées par l’arrivée inattendue d’un grand nombre de personnes, ou encore les risques parfois mortels entrepris lors de voyages périlleux.

Dans ce contexte, après 18 mois de consultations et de négociations , les États Membres de l’ONU ont convenu d’adopter un document intitulé « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ». Il s’agit du tout premier accord global des Nations Unies sur une approche commune des migrations internationales dans toutes ses dimensions.

Le Pacte mondial pour la migration est juridiquement non contraignant. Il repose sur des valeurs telles que la souveraineté des États, le partage des responsabilités, la non-discrimination et les droits de l’homme, et reconnaît la nécessité d’une approche coopérative pour optimiser les avantages globaux de la migration, tout en tenant compte des risques et des défis que rencontrent les migrants et les communautés dans les pays d’origine, de transit ou de destination.

OBJECTIFS

Le Pacte mondial pour les migrations comprend 23 objectifs pour une meilleure gestion des migrations aux niveaux local, national, régional et mondial.

Il a pour objet d’atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver des moyens de subsistance durables dans leur pays d’origine et les forcent à rechercher un avenir ailleurs.

Il vise également à réduire les risques et les vulnérabilités auxquels sont exposés les migrants aux différentes étapes de la migration d=en promouvant le respect, la protection et la réalisation de leurs droits de l’homme et en prévoyant la fourniture d’une assistance et de soins.

Ce Pacte cherche à répondre aux préoccupations légitimes de spopulations, tout en reconnaissant que les sociétés subissent des changements démographiques, économiques, sociaux et environnementaux à différentes échelles qui peuvent avoir des incidences sur les migrations ou en découler.

Il s’efforce enfin de créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d’enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales, et facilitent ainsi leur contribution au développement durable aux niveaux local, national, régional et mondial.