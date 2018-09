Maroc-Madagascar : Signature du Plan d’Action de Coopération dans le domaine de l’Environnement

En marge de la 7èmeSession Extraordinaire de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE)

Mercredi 19 Septembre 2018 dernier ; Mme Nezha ELOUAFI, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable et son homologue Mr Guillaume Venance RANDRIATEFIARISON, Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts de la République de Madagascar ont signé le plan d’action de coopération à Nairobie.

La signature de ce plan d’action en marge des travaux du segment de haut niveau de la 7ème Session Extraordinaire de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement ; s’inscrit sans le cadre du renforcement des liens de coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar.

Ce plan d’action vient pour concrétiser le processus de mise en œuvre du Protocole de coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable signé le 21 novembre 2016 à Antananarivo lors de la visite de Sa Majesté le Roi à Madagascar. Il portera essentiellement sur l’échange d’expériences entre les deux parties sur des thématiques d’intérêt commun convenues au niveau du Protocole de coopération notamment en matière de gouvernance environnementale et climatique, assainissement liquide et gestion des déchets, Traitement et prévention de la pollution industrielle, gestion et protection des zones sensibles

Plusieurs activités ont été identifiées dans ce contexte, parmi lesquelles le renforcement des capacités des acteurs malgaches dans les domaines de la Gestion des déchets solides et liquides, l’adaptation et l’accès au financement climatique à travers le Centre de Compétence en Changement Climatique(le 4C Maroc), l’organisation de session de formation et d’échange d’expérience au Maroc sur la reconstitution des écosystèmes forestiers, sur la gestion de la biodiversité et le développement écotouristique, sur l’aménagement des bassins versants et la gestion intégrée des eaux et prospection des opportunités de financement pour l’opérationnalisation d’au moins un projet par le biais de la coopération triangulaire

Il est à noter enfin que cette signature fait suite à un processus qui a suivi la signature du Protocole de Coopération, enclenché par la mise en place d’un Comité Mixte composé de responsables des deux parties et par la tenue de sa première réunion à Antananarivo (Janvier 2018).

ABOU ZOUHEIR