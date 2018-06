Humanité, où es-tu ?

Merci de votre lecture M. Luc-Laurent Salvador de Agoravox, et de la portée de votre opinion, qui me sauve, face aux crimes horribles et bouleversants que nous servent nos maîtres à penser, ces parangons exogènes, sans fatigue ni arrêt.

Vous me rassurez sur l’usage emporté de mes mots, ce dont je n’ai pu encore me défaire ici. Je vous remercie de votre approche des idées alternes, nouvelles, intimidées ou cachées. Des idées , qui pour mon bonheur, ou selon mon analyse, sont des vôtres quasi similaires aussi. Si j’ai bien compris.

Humanité où es-tu ?

Devenus des tyrans universels, ces démocrates fortunés (sic), qui des suites de la Shoah et par vengeance déplacée, se sont transformés en assassins notoires des foules désarmées de leurs cousins sémites. Et ce, dans des camps de concentrations, fortement emmurés. La pire des colonisations et de l’apartheid réunis ! La Palestine, déchirée, opprimée !

C’est un forfait épaulé par l’Occident, hélas. La Civilisation, ces vainqueurs d’Hitler et des Nazis ! Les Alliés lui qui lui ont, rendu justice, réparé, mais déplacé ici. Là, chez les innocents, ces colonisés, contre vents et marées. Cette défaillance pérenne le renforce, le délit initial et ses monstruosités ! Ce laisser-le faire, est loin de la justice, comme de toute objectivité aussi !

Et on le voit, les méfaits se sont multipliés. La tribu de Dieu, devenue le dernier havre des colonialistes véreux contemporains, est soutenue par ces tristes sires dans ses cruels forfaits. C’est dire que les Alliés auraient pu mieux faire. Créer deux états, avec une capitale jumelle, deux peuples cousins côte à côte, qui respecteraient toutes les religions.

Dans cette immense base ou sur ce ‘’bastion américain’’, le porte-avion surarmé nommé ‘’Israël’’, on parle de 200 ogives nucléaires, qui avaient commencé par viser l’URSS, avant sa déflagration ! La cible s’est islamisée ! Depuis, on imagine que ça vise et perce l’Iran…Pourquoi pas les dieux jaunes ou la Corée…

Par-delà ces supputations et ces allégories, et depuis bien des années donc, surarmés et plus que épaulés dans leurs sinistres méfaits, les ‘’braves’’ de Sion justifient leurs bavures et leurs excitions sur les cousins sémites. Directement, en face et localement, surtout.

Elle ou lui, Sion, contraint ses amis et les autres, par presse, médias et cinéma, interposés à tolérer et accréditer ses bavures, obligeant les gens à croire, à confirmer et à souscrire, à ses exactions et ses outrages, comme à des vérités, réaffirmées et conjuguées. Erronées et exagérées, certes !

Voire à colporter ces références des textes et des temps anciens, sur le champ politique, le chaos contemporain, comme autant de témoignages avérés et de justificatifs de leurs exactions actuelles.

Façon, sourde et brillante, pour eux d’accréditer leur message de fin du monde. Ce monde qu’ils veulent exploser… Un cataclysme universel, dont eux, les bénéficiaires promis, émules des Cavaliers, seraient bien protégés, afin d’accéder, seuls, à leurs profits édéniques. Curieux comme le mythe religieux des certains’’ Peuples Purs ‘’ fait dans la politique universelle !

Ce sont là des idées crues et cruelles, par trop avancées ! Mythologie, légendes ou réalités ? Idées ou cultures, que les mêmes dits-adversaires ataviques des Juifs, les arabo-musulmans, respectent, sans pour autant vouloir anticiper l’Apocalypse. Loin de là !

Devant ces révélation ou ces légendes, face à ces prophéties israélites et autres, la raison et la modernité des technocrates, ( européen et américains), en prennent un sacré coup, aux antipodes de celles-ci ! De là, il n’y a qu’un pas à faire dans la démence politique ! C’est-à-dire de parler d’hypocrisie et de schizophrénie, une duplicité active, des dits-alliés de l’époque. Cette tolérance des crimes, renforce l’hystérie et le maintien paranoïaque de la tribu de Yahvé, en état de guerre sur les nations de la région, ce qui les affaiblit certes et les asservit !

Humanité où es-tu ?

Tuer, prendre la vie des gens, différents de crédos ou d’idées, les assassiner frontalement et même quand ils sont à terre, affaissés, et ce sans merci, est intolérable, même pour les consciences juives ou judaïque, qui se sont réveillées ou révoltés !

On a vu ça, en ce Ramadan où les Gazaouis se remémorent l’exil du peuple, l’exode provoqué, la chasse des Palestiniens. Cette tragédie de la Nakba, où des milliers de manifestants tombent par milliers et meurent par dizaines, en face des barbelés des sionistes. Ces bons et riches colons, ces matons, qui eux, fêtent les 70 d’âge de la création d’Israël !

Est-ce de bonne guerre ou est-ce un est-ce un crime contre l’humanité pratiqué, en non-stop, par les émules de Yahvé ? Ne demandez pas aux riches régisseurs du monde !

Hogra et Nakba ! Ces raisons tribales, cette usurpation des textes bibliques, sont-elles justifiées et assez raisonnables pour déchirer les peuples, les pays et les états de la région, par Israël, par les gouvernements et les partis pro sionistes ?

Comment dénoncer les excès et la fausseté des raisons et des menées ethnocidaires ? Comment arrêter les ruineuses guerres faites sur le dos des palestiniens ou de leurs sympathisants arabes déchirés ou ces musulmans anéantis et neutralisés de la région.

Sautons sur le pétrole à pomper et les armements à vendre et à écouler, là sur un territoire névralgique, où se mêlent l’histoire antique, les races et les religions. C’est ce que se garantissent les riches potentats et régisseurs du monde !

Là, vertement, sur la terre, ou sur les terres d’autrui, ils tuent autrui, afin d’accéder à l’Eden des pères et des premiers zélotes bibliques.

Pourquoi faire ce deal et ces guerres, après avoir créé l’enfer sur cette la terre d’autrui ? Et sur toutes les autres terres et patries des multiples nations qu’Israël avoisine?

Tu parles des mythes fondateurs ! C’est à devenir incrédule envers les livres saints ou suspicieux !

Humanité où es-tu ?

Sur le plan de la raison, de la justice, de l’éthique ou des droits, voire de la diplomatie, c’est de la foutaise ! Plus grave, des mensonges de l’intox, qui trouvent hélas des suiveurs et des acolytes, prêts par fourberie contagieuse à tromper, en faux témoins, l’univers entier !

Ces balivernes, portées au ciel, à la honte de leurs promoteurs et des crédules, se renforcent de par les comportements séniles et archaïques. Les meurtriers et racistes ; surtout.

Je n’accuse pas les pro-évangélistes américains et autres occidentaux pour leurs croyances, mais pour les haines ségrégationnistes et xénophobes propagées, çà et là, suractivées et jamais critiquées ou stoppées !

Cette superbe de certaines ‘’ identités supérieures’’ on a vu des présidents promotionner ce chauvinisme et le supporter, fait beaucoup d’émules et de victimes. Cette suprématie de l’argent et de l’Amérique sur le monde, influe sur le premier imperator de la terre. Ce riche et cher Trump, qu’ils se sont choisis avec leurs célestes banquiers et sémitiques souteneurs, pour nantir Jérusalem comme capitale de son empire élargi. Devinez où réside l’erreur et où s’implique la manque de gouvernance ou de prospective ? Ces surhommes, connaissent-ils la critique et admettent-ils le correctif et la rectification ?

Le plan pour le futur de cette humanité, ces terriens, est-il de terroriser les nations faibles et les ‘’états subsidiaires’’ ? De créer plus d’injustice entre les riches, les forts, les puissants et les autres démunis ? Ceux qui, loin de cet égrégore des superbes, n’aspirent à travers le monde et les pays encore arriérés, qu’à un peu de culture, de paix, de libertés et de démocratie !

L’Armageddon, le combat final entre le Bien et le Mal, n’a jamais cessé.

Dr Idrissi My Ahmed, Kénitra, le 26 Mai 2018