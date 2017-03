Un Buddy Bear Berlinois pour le Maroc! – Appel d’offres artistiques jusqu’au 10 avril 2017

Les United Buddy Bears (ou: Les Ours Copains et Unis) sont une œuvre d’art internationale, exposée, mains dans mains, non seulement à Berlin et à Paris mais aussi dans le monde entier. Ces ours, de deux mètres de haut chacun, se veulent être les ambassadeurs d’une coexistence pacifique et ont pour mission d’appeler à la tolérance et à l’entente entre les cultures et les peuples.

Le projet d’un Buddy Bear pour le Maroc sera réalisé conjointement par l’Ambassade d’Allemagne Rabat et le Dialogpunkt Deutsch Oujda. L’Ambassade d’Allemagne à Rabat fournira la sculpture du Buddy Bear, le Dialogpunkt Deutsch du Goethe-Institut contribue avec son expertise et met à disposition l’espace de travail. Les organisateurs sont à la recherche d’un artiste ou d’une équipe créative de la région Orientale qui veut peindre le Buddy Bear pour le Maroc. La création devait souligner l’enrichissement interculturel de la migration, notamment entre le Maroc et l’Allemagne.

L’œuvre achevé sera installé à Rabat dans un lieu significatif, afin que les passants soient encouragés à réfléchir sur la question de l’enrichissement interculturel.

Les propositions pour un Buddy Bear pour le Maroc peuvent être soumis par voie éléctronique et cela jusqu‘au 10 avril 2017. La candidature comprend une ésquisse de la conception de l’ours (veuillez utiliser le dessin mis à votre disposition sur demande) ainsi qu’une courte interprétation de votre dessin, accompagné d’une brève information sur l’artiste/ l’équipe créative.

Pour plus de détails veuillez contacter Dr. Kiefer: kiefer.villaverte@gmail.com