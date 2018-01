«Promotion de l’Auto-Emploi des Femmes d’Azrou» Objet d’un atelier de lancement du projet à Azrou organisé par l’Association Tazghart

Samedi 13 janvier dernier, le centre culturel de la ville d’Azrou a été au rendez-vous avec l’ogranisation d’un atelier de lancement du projet de «Promotion de l’Auto-Emploi des Femmes » qui est une initiative citoyenne qui promeut le développement humain et l’émancipation des femmes d’Azrou et du Moyen Atlas.

Initié par l’Association TAZGHART de la ville d’Azrou en partenariat avec l’ambassade de France au Maroc – Service de Coopération et d’Action Culturelle: pôle gouvernance -; le projet «Promotion de l’Auto-Emploi des Femmes » est une initiative sociale qui vise en premier lieu la promotion du leadership et l’entrepreneuriat de la femme rurale comme catalyseur du développement communautaire dans la région du Moyen Atlas, elle cible environ un trentaine de femmes leaders et entrepreneures sociaux d’Azrou et du Moyen Atlas et elle propose un programme de formation-action, d’accompagnement d’échange et de partage d’éxpérience durant toute l’année de 2018.

Selon ses initiateurs; La formation prévue dans le cadre de ce projet sera axée sur le leadership et l’entrepreneuriat féminin , l’autonomie financière, le cadre juridique des coopératives et auto-entrepreneur, le montage et la gestion du projets générateurs de revenus , le suivi évaluation, le partenariat et la moblisation de fonds et le marketing et management, ainsi que des ateliers d’accompagnement de proximité animés par des praticiens, une visite d’échange au territoire du Sud Est, et une moblisation des partenaires et acteurs et intervenants dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et l’entreprenariat féminin , ajoutons qu’un soutien financier sera mobilisé pour appuyer les femmes porteuses de projets .

Outre des bénéficiaires du projet, l’événement réunira également des acteurs majeurs et autres partenaires de l’association TAZGHART d’Azrou tels Les représentants de l’INDH de la province d’Ifrane, la collectivité territoriale d’azrou, l’Agence de développement Social, l’office de développement et de Coopération, l’ANAPEC, la chambre de commerce et d’industrie, le secteur bancaire, le tissu associatif et les médias.

Cet atelier de lancement, a été une occasion pour informer les bénéficiaires sur l’esprit, la portée et les objectifs du projet, de créer des opportunités de réseautage pour les femmes rurales sélectionnées et d’initier une refléxion sur l’émergence d’un écosytème entrepreneurial favorable au développement de l’entrepreneuriat féminin rural.

Le programme de cet atelier de lancement du Projet appui à la promotion de l’auto emploi de la femme à azrou a porté sur la projection d’une vidéo de presentation de l’association tazghart , présentation du projet Appui à la promotion de l’auto emploi de la femme à azrou, un mot du responsable du projet piscca de l’ambassade de france au Maroc et les interventions des different intervenant dans le projet a connaitre: L’Anapec, l’ads. la Das et les banques