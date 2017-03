Le cas du chaos . Hommages à une âme qui vient de partir…Lalla Fatma

Le cas du chaos

Une âme vient de partir…Lalla Fatma. La résurrection de Mme Student et de My Othmane. Une nouvelle de science-fiction et de frictions avec le réel

PAIX A LALLA FATMA

Non, il ne s’agit pas de retrouvailles au propre ou du bercail ! C’est une revenante, quoiqu’hypothétique, qui revient refaire la destinée bâclée de My Othmane. Oui l’artisan ébéniste de tant de mosquée est bien mort. Afin de lui éviter les affres et les hasards du destin post mortem, lors du Jugement Dernier, Mme Student ressuscite en premier pour l’aider. C’est une exception ! Ne pensez pas en profiter si vous avez de l’agent. Faites-vous congeler, puis reprendre par un esthéticien, le moment venu. La conscience et les services de Mme Student ne sont pas achetables. Loin d’elle les micmacs universels de prébende, de népotisme ou de corruption. Même si vous êtes Crésus, le Pape ou l’Empereur, on ne vous renaît pas. C’est tant mieux pour l’académie, le gouvernent bancal et le parlement momifié !

C’est donc pour Mme Student et son esprit réincorporé, un autre pèlerinage sur cette terre. Connait-elle d’autres et y a-t-elle ses entrées ? Une mission mystique nouvelle pour la sainte dame, mademoiselle Laure Student, nous est relatée ici. Paragraphe par paragraphe, selon la méthode usitée de ses chroniques différées. Un livre qui ne sortira jamais sur papier. Question de préserver les forêts et l’oxygène de cette boule de terre !

Voici donc un homme simple de son état, un bougnoule, un aborigène, qui fait la nique aux puissants de ce monde, et qui seul, fait les faveurs du ciel pour renaître afin de parachever son deal ! La métempsychose, ce n’est pas pour les chiens…seuls ! Ou pour les vaches seulement!

On rebat les cartes, comme si rien n’était fait de grave lors des cycles précédents et hop, il ressort de son trou, frais et dispos, dans le meilleur état possible ! Une variante du destin qui permet aux orientaux de se refaire, de se rénover. Une réincarnation, une résurrection, malgré le contenu des crédos locaux et des rites qui ont cours dans cette région. En cette terra nucléus africaine, origine de l’espèce humaine, à peine défrichée. Une aire si éloignée des Indes et de ses rites mystiques, où l’on sait que c’est possible de renaître et où l’on croit que c’est la seule façon de purifier son âme et de laver son karma.

STANCES ET RELIQUATS

Il fantasmait en pensant : « J’ai souhaité une longue vie sans tare ni maladie pour adorer le seigneur et une fois parti, je le veux, sans douleurs, devenir ange aussitôt. Et, immédiatement faire de la musique et voler des ailes au lieu de braver les arbres et de taillader les planches. Je n’ai besoin ni de vins ni de fruits ni de femmes de compagnie, j’en ai eu là. Leurs photos sont dans mon placard ! Je veux juste le connaître, le bon dieu, je suis libre de mes vœux ! Et je veux éternellement l’adorer moi qui l’admire ! L’argile revient à la terre. Moi je veux de l’air, du ciel et un doigt pour y écrire toute la vie, afin de décorer d’arabesques le paradis et d’y sculpter ce que j’ai à dire »

Le menuisier et maâlem de Tayeb Laalaj, qui reçoit la visite de Mme Student est ébahi. Son corps git dans la tombe de cet espace de la Cité où trois cimetières, chacun pour une religion, cohabitent dans la paix. Aucune ne jette l’autre à la mer ni nettoie l’autre de ses terres ! Une esplanade œcuménique qui donne sur l’au-delà.

Pas si loin du Sebou. Pas si loin de cette Prison Centrale ou des résistants, révoltés ou des révolutionnaires, ont payé de leurs libertés et de leur temps pour devenir des hommes célèbres et des citoyens. Assagis ou assujettis, réalistes et exemplaires.

Faut-il le réveiller dans l’état où il fut et le lever de son lit de terre ? Qui recollera sa mémoire et son âme, sa personnalité, sa mémoire et ses souvenirs en morceaux ? Qui lui donnera des forces pour remonter la scène, pour tailler de nouvelles planches, d’autres rôles, d’autres meubles, d’autres actes et missions ? Lui, le banal menuisier de Fès-Jdid, si près du palais royal et du célèbre Mellah aux bijoutiers juifs et de ces nombreuses mosquées.

Qui retrouvera-t-il comme partenaires pour rejouer ses rôles, refaire en mieux sa vie, faut-il repasser par sa jeunesse ou la redémarrer jeune enfant ? Orphelin de père, il devait travailler comme apprenti commerçant en Médina, puis ouvrier en nouvelle-ville indigène ! Trimer pour ses plus jeunes sœurs et son dauphin de frère ? Oui c’est une mission que l’on se rappelle! Va-t-il se tromper encore, comme lors de cette virée de Moulay Yacoub ? Ou réussir mieux et plus dans cette nouvelle fiction ? Afin d’en faire un film, pour le bénéfice de l’humanité, faut-il appeler Arnold Schwarzenegger, le metteur en scène, maintenant qu’il s’est libéré de ses débats avec la crinière de Donald Trump ?

AUTODERISION

Je suis Sisse Douze, une fusée qui tel un cylindre effilé, couronnée d’un casque hémisphérique, fendu veut conquérir le monde d’en bas. Dante, le monsieur de l’Enfer n’est pas loin !

Je sors du ventre pour vivre dans mon berceau. Un linceul enfilé dans un cercueil, dans un sépulcre qui est déposé là depuis un moment. L’éternité ça passe vite quand on est anesthésié ! Etalé dans une tombe oubliée, jeté anonyme dans un caveau. Un cimetière en ruines, couvert de forêts rasées. Je m’imaginais avoir tellement de forces dans ce crâne et autant de volonté. Celle de conquérir l’espace et sa matrice et de maîtriser l’art d’aimer comme un poète. La façon et de pénétrer les cœurs et de dominer les esprits, comme serpent, comme un train dans son tunnel. Tel un orfèvre, adoucir l’humeur des dames et les sculpter. Et en poète de la lyre exprimer l’homme et multiplier ses fans ! Ne vous inquiéter pas, c’est symbolique ! Je délivre un secret.

MONTE SUR SES GONGS.

C’est comme un minaret érigé sur une tombe ou au-dessus d’une plateforme parolière, cent derricks en face de cent hôtels. Bel investissement pour l’avenir.

Mille et une églises surgissant des fondations d’une synagogue. C’est la Bible que toutes les religions héritent. C’est une confusion des sens et une fonte de l’intelligence. Actuels ! L’ultime complémentarité qui dépasse les rixes entre les idiots, les mésententes entre les bâtards et leurs clans ! Le défi pacifique contre les guerres des religions et des idéologies, les civilisations inter galactiques, l’escrime entre les diables et les anges avec comme arbitres, des Hommes !

On ignore les autres variétés créées par le bon Dieu…Il y a tellement de place à occuper dans la Voie Lactée et sur les autres dimensions, extra spatiales, que l’on peut supposer, même si on les méconnaît. Qui vous dit que l’univers est unique et qu’il n’y en pas sept comme celui-ci ? Il y a tellement de place disais-je pour tous, qu’il est dément de se bagarrer, à l’ombre du même dieu. Sauf que ce n’est pas si simple. Et que ce n’est qu’une formule didactique, à l’instar de celles qui qui laissent dire aux pauvres et aux moins nantis ‘’ Il y a de la place dans le cœur ’’. ‘’Lequel demandera-t-on, en leur disant :‘’ mais allez-y ‘’!

MADAME FADMA

Elle est partie, ma grande voisine ! J’ai récité, ma main sur son front, quelques versets du Coran. Je lui ai recouvert le visage pour aller rédiger, plus loin, son attestation de décès. En sortant, je vois des tréteaux blancs qui vont supporter la planche de bois sur laquelle elle recevra son ultime lavement. Là, non loin de la salle de bain où il y a quelques mois, elle avait vomi tant et tant de sang. J’ai signé son constat de décès au salon, là où elle avait fêté les mariages de ses enfants, du vivant de son feu mari. En face de ce grand jardin dans cette maison où elle voulait mourir. Adieu !

Bien d’autres petits actes emplissent la vie de chacun. Mais, je n’ai pas pu travailler ce samedi. Courbatu, désœuvré, je n’ai pas fait mon devoir de simple connaissance ni celui du voisin, tant je suis choqué par la mort. En fait par la disparition.

Plusieurs nuit d’insomnies précédentes, réunions tardives avant-hier, veillée mortuaire hier soir et écoute assourdissante de psalmodies. Néanmoins utile qui me rappelait les stances de chaque vendredi chez mon grand-père, soufi et derqaoui à la fois, Lafquih Lyazghi. Utile et profitable par cette double invocation de miséricorde à mon endroit Et puis, il a tellement plu que je suis fatigué, à dormir assis, devant cet écran.

C’est surtout parce que je suis démoralisé, de les voir partir ainsi. Ces parents, ces amis, qui nous laissent seuls, ces voisins, et ces patients. Les jetons sautent de l’échiquier, un à un !

Des grains de sable que le vent souffle et qui ne vont plus compter…Que dans la mémoire de leurs enfants et de leurs rares amis. Les plus âgés étant déjà partis, dégommés ou déménagés. Et tant d’autres…

REFRAINS ERRONES

Tardivement, la télé relate ces millions d’exilés, ces centaines de milliers de morts. Des arabes, des musulmans, et des africains encore. Des fugitifs, errant dans leurs restes de pays en guerre, par la faute des grandes puissances, amies ou ennemies, qu’elles furent. On essaie des armes, on justifie leurs achats et leurs ventes. Agitateurs et manipulateurs, des états-escrocs, boursicoteurs de guerres, envahisseurs, pilleurs et saccageurs. Les pires espèces de riches, de démocrates et des impérialistes inhumains. C’est un pléonasme.

Dans le froid et sous la pluie, les habits plus que mouillés, des loques déchirées, ils errent ! Je vois, je sens leurs drames et mon impuissance. La vôtre aussi, Lecteurs ! Leurs peurs et leur faim me sautent au cou et m’étranglent. Quoi faire ? C’est le même état que vivent les peuples décolonisés de cette large région qui fait le bonheur des infos et leur matière ! C’est le sort de beaucoup de pays ! Leurs tragiques détresses sont travesties par d’autres valeurs au profit de leurs adversaires et vrais ennemis.

Leurs terreurs, masquées, trahies, font office de culture pour d’aucuns ! Cela renforce et défend leur immunité, leur politique, leur union belliciste et leurs belles identités. Cela raffermit leurs incessants guerroiements, face aux drames que les militants dévoyés, devenus des extrémistes, allument de par leurs actes terroristes ! Contreproductifs et odieux ! Confusions perfides de la détresse et l’usage de celle-ci en politique comme dans la haute finance. La peur entretient les affaires.

Ou trouver un sens à cette humanité dévoyée et factice ? Déplorables faussaires dont se vantent les états les plus riches. Ceux-là qui s’estiment être les plus avancés techniquement, les meilleurs en terme de libertés, de civilisation. Ces démocraties exemplaristes, ces hautes cultures droit-de-l’hommiste. Peu importent qu’ils soient souvent libertaires et laïques ! Grand bien leur fasse !

Fuyant les carnages, les horreurs, la famine et les maladies, affamés sous la pluie et dans le froid, à pied, les hordes fuient le chaos. Bombes au phosphore, gaz toxiques asphyxiants, tuent en masse les frères et les pourchassent. C’est le Moyen-Orient !

Otages ou fugitifs, rescapés pour le moment, ils laissent derrière-eux des corps, étendus, livrés qui au soleil qui aux vents. Repues, les bêtes qui n’ont pas fui, se rassasieront de ceux qui ont échappé, à la mitraille, aux fosses communes et aux explosions. Debout dans leurs linceuls, malades et en haillons, courbés et hagards, ils marchent, entre le la terre qu’ils fuient et la mort qui les rattrape. La souffrance qu’ils endurent et les haines qu’ils inspirent aux gens bien endurcissent les cœurs de ceux qui n’ont rien compris.

LE DIVERTISSEMENT

Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Oublions ces questions sans réponses ! Vivons la vie qui nous est donnée sans y penser. Sans nous connaître, nous et notre corps. Cette machine, ce robot qui se répare seul et qui fonctionne, même quand nous dormons ! Et qui un moment s’arrête…

Oublions ces questionnements farfelus et occupons-nous à jouir et à nous divertir. Le divertissement est défini comme une activité qui permet aux gens d’occuper le temps en s’amusant pour se détourner des préoccupations moins jouissives.

La vie c’est une plaisanterie, une futilité, un leurre, si courts qu’on se doit d’utiliser à fond les rares instants de conscience et de présence par ici dur terre. Est-ce un but ou un jeu ? Est-ce utile et à qui ? Qu’est-ce qu’il en restera, qu’on en profite ou pas de cette vie durant ? Longtemps ou pendant un court instant…Un palliatif, un largage, une occupation, un remède contre l’ennui et les questionnements, pour passer le temps.

Amusements, détente, les joies placebo de l’oubli ! Un masque, un isolant qui empêche de se poser les questions ! La vie, son stress existentiel profond ? Son but, son utilité ! Le sens de la vie, par-delà celle-ci et avant ! Qu’en dire pendant que la personne existe et que sa mémoire et ses sens palpitent de désirs de sens et de vie ? Plaisirs des sens et vanité des biens, opulence, emplissent nos sentiments de satisfactions et notre apparence…Pas plus je crois.

PARADOXES

Egos boursouflés, cupides, fainéants, infantiles, stupides ! Le mal est inhérent à cette machine admirable et exceptionnelle souvent mal utilisée de notre vivant.

Par-delà les haies vertes et les clôtures végétales ou en ciment, qui en voisins nous isolent et nous séparent, un à un mes voisins, simples, riches ou anciens, sautent la barricade pour se faire dans le finish, une escapade !

Une autre est partie ce matin délivrée d’un corps lésé qui se faisait ancien. Un corps usé qui a trop souffert, malgré les amours qu’elle a donnés et les soins attentifs et louables qu’elle a reçus des siens ! Et ces attentions respectueuses qu’en réponse, Lalla Fatma savait recevoir, elle la gentillesse-même et le grand cœur, et la bonté aussi.

Hier fort ou puissant odieux ou angélique, aujourd’hui à moitié détruit, débilité, débile, qui peut se vanter de persister éternellement en vie âme et corps ? Sinon dans les cœurs de ceux qui restent. N’est-ce pas Bassidi, n’est-ce pas My Othmane et Khity ? Et toi, la novice et nouvelle âme, qui est partie ce samedi matin, Lalla Fatma ! Mme Laude Student et son alibi ne sont que des mirages, des prétextes, des ombres pour célébrer votre souvenir immortel et cette âme que vous êtes en fait et que je ne vois pas ! Bonsoir !

Dr Idrissi My Ahmed,

Kénitra, le 05 Mars 2017