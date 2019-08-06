قراءة قرآنية من الروعة بمكان للطفلة أميمة العدلاني بوجدة خلال يوم القرآن الكريم VIDEO
خلال الدورة 19 لتحفيظ القرآن الكريم المنظمة من طرف المجلس العلمي المحلي بوجدة تحت شعار » يوم القرآن الكريم » تم تقديم بعض الأطفال الحاملين لكتاب الله او لجزء منه ، …وما شد الأنظار بشكل مبهر هو بعض الأطفال الذين قدموا قراءات قرآنية ادهشت الحضور الذي غصت به قاعة المؤتمرات لمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والانسانية بوجدة …
الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم تباعا هذه العصافير الصغيرة التي لم يشغلها اللعب عن حفظ القرآن وتعلم قواعد التجويد والترتيل
نموذج اليوم للطفلة أميمة العدلاني ….على نقدم قريبا باقي النماذج
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