قراءة قرآنية من الروعة بمكان للطفلة أميمة العدلاني بوجدة خلال يوم القرآن الكريم VIDEO

خلال الدورة 19 لتحفيظ القرآن الكريم المنظمة من طرف المجلس العلمي المحلي بوجدة تحت شعار » يوم القرآن الكريم » تم تقديم بعض الأطفال الحاملين لكتاب الله او لجزء منه ، …وما شد الأنظار بشكل مبهر هو بعض الأطفال الذين قدموا قراءات قرآنية ادهشت الحضور الذي غصت به قاعة المؤتمرات لمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والانسانية بوجدة …

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم تباعا هذه العصافير الصغيرة التي لم يشغلها اللعب عن حفظ القرآن وتعلم قواعد التجويد والترتيل

نموذج اليوم للطفلة أميمة العدلاني ….على نقدم قريبا باقي النماذج