النائب البرلماني ذ.عبدالله الهامل …يكشف عن حقائق هامة حول ازمة الاستثمار بوجدة والجهة الشرقية …وفشل مشروع تكنوبول ..ويطالب بتحفيزات ضريبية مرتبطة بالمجال VIDEO

تقدم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي الجزء الثالث من لحوار الذي اجرته مع الاستاذ عبدالله الهامل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة وجدة انكاد ….

ويتناول هذا الجزء الثالث ، اشكالية الاستثمار بمدينة وجدة والجهة الشرقية …لا سيما انها الجهة التي تسجل بها اعلى نسبة من البطالة مقارنة بمختلف جهات المملكة …وذلك لعدة اسباب ، هي اسباب يجب مناقشتها والتطرق لها بكل شجاعة ، بعيدا عن الاستهلاك السياسوي …الأستاذ عبدالله الهامل يكشف خلال هذا الحوار عن حقائق هامة بخصوص مشكل الاستثمار بوجدة والجهة الشرقية ، وفشل المنطقة الصناعية تكنوبول وجدة ، وغياب استراتيجية جريئة وواضحة وشجاعة لجلب الاستثمارات ، بالاضافة الى الكشف عن العديد من الملفات ، والقرارات ، ومشاريع قوانين ، وغياب ارادة قوية من طرف المسؤولين للدفاع عن المدينة والجهة الشرقية …

….دون ان يغفل السيد النائب البرلماني تشخيص الأزمة ، التي تتجسد في :

1 ـ اغلاق الحدود والنتائج المترتبة عن ذلك

حيث تشكل الحدود بين المغرب والجزائر استثناء عالميا ، وذلك لأن طبيعة الاقتصاد بالمناطق الحدودية في جميع دول العالم …يتأسس على حركة تجارية مشتركة بين المدن الحدودية

2 ـ البنك الدولي اعتبر أن غياب وجود المغرب العربي …يعني خسارة 100 مليار ردهم للبلدين المغرب والجزائر اي نقطتين اقتصاديتين للطرفين

3 ـ غياب التحفيزات التي يمكنها جلب المستثمرين الى وجدة والجهة الشرقية

4 ـ غياب المرافق الترفيهية لجلب المستثمرين

5 ـ فشل مشروع تكنوبول وجدة

6 ـ لابد من توفير تحفيزات ضريبية مرتبطة بالمجال