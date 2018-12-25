الاستاذ أحمد أشني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة يقدم عرضا حول الحصيلة السنوية لخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال VIDEO

خلال اللقاء الذي نظمته الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال صباح يوم 18 دجنبر 2018 بقصر العدالة بوجدة ، قدم الاستاذ أحمد أشني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة عرضا مفصلا حول مختلف الانجازات ، والأنشطة ، والقضايا المتعلقة بالخلية مستعرضا ومحللا مختلف الارقام المسجلة في هذا المجال …واهمها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر :

ـــ توصلت الخلية ب حوالي 3040 شكاية …منها 2031 تخص العنف ضد النساء و 273 تخص العنف ضد الاطفال

ـــ 636 قضية تتعلق باهمال الاسرة

ـــ ما بين 13 و 40 شكاية هو العدد الذي كانت الخلية تتوصل به شهريا فيما يتعلق بالعنف ضد الاطفال

ـــ ما بين 151 و 238 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء كانت الخلية تتوصل بها شهريا

ـــ الى متم شهر نونبر 2018 تم انجاز حوالي 1870 شكاية

ـــ خلال السنة الحالية 2018 تمت احالة حوالي 450 حدثا و40 طفلا في وضعية صعبة على انظار قاضي النحقيق

ـــ تم تحريك مساطر المتابعة ضد 56 شخصا من اجل قضايا العنف ضد الاطفال ، و37 لأجل التغرير بقاصرين ، وحوالي 10 اشخاص لأجل التحرش الجنسي

ـــ حالات الطرد من بيت الزوجية في تصاعد مطرد حيث تم تسجيل 109 حالة الى غاية متم شهر نوفمبر الأخير 2018

المزيد من التفاصيل نوردها في التسجيل الكامل لكلمة الاستاذ أحمد أشني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة