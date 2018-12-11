الدكتور مصطفى بنحمزة …ينبه محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة .و.ت.ب . الى ازمة بطالة الشباب بالجهة الشرقية VIDEO

خلال اللقاء الذي نظمته ولاية الجهة الشرقية يوم الأربعاء 5 دجنبر الحالي 2018 والذي ترأسه السيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بحضور السيد معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، وعمال اقاليم الجهة ، ورؤساء المصالح والادارات ، وعدد من المنتخبين ، وهو اللقاء الذي قدم خلاله السيد الدردوري عرضا مفصلا لمختلف محاور واهداف المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تمتد من 2019 الى 2023…( سنعود بتفصيل لعرض السيد الدردوري )

وما ميز هذا اللقاء اساسا هو الكلمة التي تقدم بها الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي ، حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ اعطاء صاحة الجلالة انطلاقتها سنة 2005 ، من المساهمة في العديد من المجالات المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين خصوصا الفئات الهشة سواء بالمدن او القرى والبوادي …

الا ان السيد رئيس المجلس العلمي لم يفوت الفرصة لتنبيه الوالي المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى ازمة بطالة الشباب التي تعرفها مدينة وجدة خاصة والجهة الشرقية عامة والتي تعتبر من اعلى النسب على الصعيد الوطني ، خصوصا بعد اغلاق الحدود بشكل كلي ، معتبرا ان هذا المشكل ينبغي ان يحضى باهتمام اساسي وكبير …وذلك لأن توفير الشغل القار للشباب يعتبر من اهم عوامل الأمن والأستقرار بالنسبة لأي بلد

….,ونظرا لأهمية كلمة الدكتور مصطفى بنحمزة التي تناول فيها العديد من المواضيع بعيدا عن لغة الخشب ، حيث تطرق لهذه المواضيع بكل جرأة ، وواقعية ، وموضوعية قل نظيرها ….قلت نظرا لأهمية مداخلة الدكتور مصطفى بنحمزة ، فان وجدة سيتي وايمانا منها بايصال الخبر ، والمعلومة ، بكل أمانة وشفافية ، فاننا نورد التسجيل الكامل لكلمة الدكتور مصطفى بنحمزة كاملة ….,وذلك تعميما لكل فائدة