كلية الطب والصيدلة بوجدة تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها VIDEO

احتضنت قاعة المرحوم محمد الفارسي مساء يوم الجمعة 16 نونبر حفلا كبيرا بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس كلية الطب والصيدلة بوجدة ، وهو الحفل الذي حضره السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، السيد عبد النبي بعوي رئيس الجهة الشرقية ، الدكتور مطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي ، السيد محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول ، وكلا من عاملي اقليمي فيجيج وجرادة ، بالاضافة الى مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ، و رؤساء المؤسسات الجامعية ، ومسؤولين قضائيين ، ورؤساء مختلف الادارات الترابية ، طبعا بالاضافة الى العديد من اساتذة وطلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة

افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم النشيد الوطني ، وبعد الكلمة الترحيبية لعميد كلية الطب الاستاذ عبد الرحيم العزوزي ، تمت مشاهدة شريط وثائقي يلقي الضوء على السنوات العشر لكلية الطب …ثم بعد ذلك تناول الكلمة مرة اخرى البروفيسور عبدالرحيم العزوزي حيث قدم عرضا مفصلا عن كلية الطب منذ تأسيسها ، مبرزا مختلف التحديات التي واجهتها طيلة العشر سنوات الماضية ، ومختلف الانجازات الطبية والعلمية والأكاديمية التي انجزها الكلية خلال هذه الفترة ما جعلها تحرق عدة مراحل لكي تصبح في هذا الظرف الوجيز من بين كليات الطب والصيدلة المتألقة ، سواء من حيث الكم او من حيث الكيف …حتى ان العديد من الدكاترة خريجي كلية الطب والصيدلة بوجدة والذين سمحت لهم الظروف لمتابعة تخصصاتهم بالجامعات الفرنسية كانوا من المتميزين والمتفوقين في مختلف التخصصات مما يعني ان التكوين الذي يتلقاه الطلبة بكلية الطب يعتبر تكوينا ذا مستوى علمي عال …

وأضاف السيد عبد الرحيم العزوزي انه رغم مرور عشر سنوات على تاسيس كلية الطب والصيدلة فان هناك الشيء الكثير ينتظرها سواء من حيث الكم او من حيث الكيف ، خصوصا وان الجهة الشرقية ما تزال تعاني من نقص كبير من حيث الأطر الطبية في كل التخصصات ، وهي المهمة الموكولة الى كلية الطب بوجدة والتي عليها ان تقوم بانجازها على احسن وجه مهما كانت التحديات والعوائق ….

ونظرا لأهمية عرض السيد عبدالرحيم العزوزي فان وجدة سيتي تقدم لزوارها تسجيله المصور كاملا حتى تعم الفائدة كل المهتمين بواقع كلية الطب والصيدلةبوجدة