ما هي الجهة التي تحرك الجماهير الرياضية ضد المدرب عزيز كركاش و رئيس النادي محمد هوار؟

خلال الندوة الصحفية التي عقدها عزيز كركاش مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم مساء الأحد 28 اكتوبر 2018 بعد اللقاء الذي جمع فريقه بالفتح الرباطي ببركان والذي انتهى بأول فوز لسندباد الشرق على اهل العاصمة بثلاثة اهداف لاثنين ( 3 ــ 2 )

وخلال حديثه عن الجمهور الوجدي قال عزيز كركاش ان فريق المولودية الوجدية لكرة القدم في حاجة الى جمهوره خصوصا خلال هذه المرحلة ، حيث قال » حنا في حاجة للجمهور الحقيقي وليس الجمهور المكون من 10 ديال الناس مخلصا و جايا تسب » ليبقى السؤوال المطروح : ما هي الجهة التي تحرك هؤلاء ضد مدرب الفريق الوجدي عزيز كركاش وضد الرئيس محمد هوار ؟ طبعا عزيز كركاش لم يكشف عمن هي الجهات الخفية » اللي خلصات هؤلاي الشباب للاحتجاج ضد المكتب المسير وضد المدرب …..

بدون شك الأيام القليلة المقبلة ستكشف ذلك

على اي هنيئيا لفريق المولودية الوجدية بهذا الفوز الذي نتمنى ان يكون فاتحة خير تتلوه انتصارات اخرى تعيد لسندباد الشرق امجاده