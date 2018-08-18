تحويل نادي المولودية الوجدية لكرة القدم الى شركة رياضية يعتبر مغامرة خطيرة / طارق انوار الخبير المحاسباتي VIDEO

خلال الجمع العام الاستثنائي لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم المنعقد بتاريخ 8 غشت 2018 بفندق اطلس تيرمينيس والذي تضمن نقطة واحدة تتمثل في مناقشة ، والتصويت على تحويل نادي المولودية الوجدية الى شركة رياضية طبقا للقانون 30 ـ 09 الذي يلزم الاندية بان تقوم بالاجراءات القانونية لتتحول الى شركات رياضية …وبالفعل تم التصويت بالاجماع على اعطاء كل الصلاحيات لرئيس النادي محمد هوار للقيام بمختلف الاجراءات القانونية لتحويل نادي المولودية لكرة القدم الى شركة رياضية ….

هذا وبعد كلمة الرئيس تقدم الخبير المحاسباتي طارق انوار بعرض مفصل ، اوضح من خلاله سلبيات تحول جمعية المولودية لكرة القدم الى شركة رياضية ، وهو الاجراء الذي سيحرمها من اي دعم عمومي …وعليها ان تعمد آنذاك على امكانياتها المادية الخاصة …ومن خلال العرض اعتبر الخبير المحاسباتي ان تحول جمعية المولودية الى شركة يعتبر مغامرة لا يمكن التكهن بنتائجها … لا سيما انه لحد الساعة ما زالت جل ان لم يكن كل الأندية الرياضية بالمغرب لم تقم باجراء التحويل هذا …مما يعني ان هناك تخوفا كبيرا من هذا القرار خصوصا ان جل الأندية ورغم الدعم العمومي ، تعيش كل سنة ازمات مادية …

هذا وقد عبر بعض المهتمين والحبين للفريق الوجدي ل » وجدة سيتي » عن تخوفهم من تحول جمعية المولودية الوجدية لكرة القدم الى شركة …فقد تسقط من خلال ذلك في ازمة مادية ، او افلاس …ينعكس بشكل كارثي على سندباد الشرق ….