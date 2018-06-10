منح شهادة الدكتوراة للطالب الباحث فتح الله تيزاوي بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر VIDEO

عرفت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة يومه السبت 09 يونيو 2018 مناقشة الطالب الباحث فتح الله تيزاوي اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص تحت عنوان » التعويض في المادة المدنية بين طرق التقييم وشروط التوزيع » دراسة مقارنة

امام اللجنة المتكونة من الدكتور اوسامة عبدالرحمن مشرفا ورئيسا ، والدكتور المعزوزي البكاي عضوا ، والدكتور احمد العلالي عضوا ، والدكتور أحمد العبدوني عضوا ، والدكتور الحاجي بناصر عضوا …

وبعد المناقشة ، واختلاء اللجنة للمداولة تم منح شهادة الدكتوراة للطالب الباحث فتح الله تيزاوي بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر

حضر مناقشة الأطروحة العديد من الأطر القضائية ، والقانونية ، والأساتذة ، والباحثين ، والطلبة …