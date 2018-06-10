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منح شهادة الدكتوراة للطالب الباحث فتح الله تيزاوي بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر VIDEO

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عرفت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة يومه السبت 09 يونيو 2018 مناقشة الطالب الباحث فتح الله تيزاوي اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص تحت عنوان  » التعويض في المادة المدنية بين طرق التقييم وشروط التوزيع  » دراسة مقارنة
امام اللجنة المتكونة من الدكتور اوسامة عبدالرحمن مشرفا ورئيسا ، والدكتور المعزوزي البكاي عضوا ، والدكتور احمد العلالي عضوا ، والدكتور أحمد العبدوني عضوا ، والدكتور الحاجي بناصر عضوا …
وبعد المناقشة ، واختلاء اللجنة للمداولة تم منح شهادة الدكتوراة للطالب الباحث فتح الله تيزاوي بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر
حضر مناقشة الأطروحة العديد من الأطر القضائية ، والقانونية ، والأساتذة ، والباحثين ، والطلبة …

 
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