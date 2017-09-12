ترسيخ الثقافة الحقوقية بالجامعة المغربية: إضاءات واقتضاءات

د. بلقاسم الجطاري

نسعى من خلال هذه الورقة، عبر الرصد والتعليل والاقتراح، إلى ملامسة أحد الاختلالات الثقافية- البيداغوجية التي تعرفها، راهنا، الجامعة المغربية، والتي ترخي بكثير من التبعات والعواقب على مناحي الحياة الاجتماعية المختلفة. الاختلال الذي نقصده، ههنا، هو ضعف العناية بثقافة حقوق الإنسان داخل الجامعة، وقلة الجهد البيداغوجي والإداري المرصود لإشاعة هذه الثقافة وغرسها في نفوس الطلبة وغيرهم من الأطقم العاملة بالجامعة.

بداية، إذا نحن ألقينا نظرة -عجلى- على برامج الجامعات المغربية، وسياساتها التكوينية والبحثية، فإننا لن نلاحظ غير حظور باهت للمادة الحقوقية فيها؛ فباستثناء كليات الحقوق، التي تخصص، في برامج بعض فصولها، مجزوءات بأكملها لحقوق الإنسان، والتي تحتضن ماسترات وبنيات بحث أعلى في مواضيع ذات صلة مباشرة بهذا الموضوع الحيوي، نلمس شبه غياب محاور حقوقية وقيمية في مناهج وبرامج عدد من الكليات الأخرى، والمعاهد والمدارس العليا التابعة للجامعات…

والواقع أن الهَمَّ الحقوقي شأنٌ يجب أن تتقاسمه الجامعة المغربية، بدورها التنويري والإشعاعي، مع مؤسسات أخرى كثيرة تشاركها الاهتمامَ نفسَه، وتسعى جميعُها إلى التعاون، وتكثيف الجهود، في أفق اقتراح صيغٍ فعّالة، ومداخلَ جديدةٍ لإرساءِ ثقافة حقوق الإنسان على أرضية صلبة؛ من خلال تنزيل التشريعات الحقوقية الدولية التي سبق أنْ صادق عليها المغرب، فضلا عن تلك التشريعات ذات الصيغة الوطنية في هذا المجال.

لقد عرف المغرب، منذ ما يقارب العقدين من الزمن، تحولات كبرى مسّت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شهد البلد حيوية تشريعية مهمّة؛ استجابةً لحاجات المجتمع المُلِحّة ومستجدّاته المتسارعة، وسعياً لتحسين ترتيبه العالمي من منظور المؤشرات التنموية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الحقوقي أو غيرها من المستويات الكاشفة عن « جودة الحياة »، والعاكسة لمقدار التمدّن والتقدم. وفي هذا السياق تحديدا كان لا بد من الاشتغال وَفق مقاربة نسقية شمولية عميقة تمَسّ عددا من القضايا والجوانب، وفي طليعتها المسألة الحقوقية؛ ممّا بوّأ التجربة المغربية في الميدان الحقوقي مكانة متميزة، وجعلها أنموذجاً يُحتذى به في مجال العدالة الانتقالية…

وتعزيزا لهذه المنزلة المشهودِ له بها، على الصعيد الدولي، أحدث المغرب مؤسسات مستقلة عُهِد إليها، في الأساس، تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأس مهامّها أيضا الدفعُ، بطريقة مقنعة ومتبصّرة، إلى المصادقة على المزيد من المواثيق الدولية في مضمار حقوق الإنسان، أو الانضمام إليها، ومراجعة التحفظات المسجلة سابقا على عدد منها. ومنها، كذلك، تتبعُ تنفيذ مقتضياتها فعليّا، بالإضافة إلى إعداد تقارير وطنية دورية عن التزامات بلادنا الدَّولية، ومواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيآت الدولية المعنية، فضلا عن استقبال الادعاءات الواردة في البلاغات والتقارير الصادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، والنظر العميق فيها،قبل مباشَرة الرّد عليها.

ومن مهام هذه المؤسسات، أيضاً، تنميةُ الشراكة والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، والإسهامُ في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال نفسِه، وتيسير مشاركتها في المنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافةً إلى الاضطلاع بدور محوري وفاعل في تنسيق العمل الحكومي المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتربية عليها عبر مختلِف الوسائط والمؤسسات والآليات المتاحة، في التعليم والإعلام وغيرهما.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، بعد هذه التوطئة هو: ما محل الجامعة المغربية من هذه المستجدات المؤسسية؟ وما الذي ينبغي مباشرته من مشاريع واقتراحات موازية على المستوى الجامعي بهدف مواكبة العمل الجاري في قلب المؤسسات المشار إليها آنفا ؟

ينبغي الانطلاق، بداية، من تصور قاعدي يشكل غيابه عن الأذهان حجر عثرة أمام كل مشروع إصلاحي في هذا الباب، وهذا التصور هو « امتلاك المادة الحقوقية لخاصية العرضانية؛ أي عدم صلاحية تلقينها وإشاعتها باعتماد سياسة العروض التكوينية فقط »، فهي مادة منفلتة تتخذ لنفسها شكلا نظريا وآخر تطبيقيا-عمليا، كما تتوزع على شكل كفايات معرفية-ثقافية وأخرى قيمية-مهارية، وهي منقسمة أيضا إلى كفايات آنية وأخرى استراتيجية. وهي تستدعي، لهذه الاعتبارات المذكورة، تدبيرا بيداغوجيا خاصا تتوزع مقتضياته على نحو تشعبي تمس العروض التكوينية والأنشطة البحثية والحياة الطلابية إلخ.

ترسيخ الثقافة الحقوقية (فكرا وممارسة) بالجامعة المغربية يقتضي، على هذا الأساس، تكثيف الأنشطة الجامعية والجامعية-الموازية ذات الغايات المركبة، بحيث يتم تمرير قيم حقوق الإنسان عبر هذه الأنشطة دون التصريح بالقيم المطلوبة كما يحصل مع الصيغ التقليدية التي تقوم على أساس التلقين المعرفي.

تحتاج الجامعة المغربية إلى نَفَس طلابي جديد يواكب المستجدات المجتمعية المحلية والعالمية، نَفَس يقطع مع كل أشكال النوستالجيات الإيديولوجية (الإطلاقية) التي تبرر خطاب العنف والكراهية، والتي تستعدي قيم الاختلاف والمساواة وغيرهما من القيم الحقوقية التي صادق عليها المغرب. وهذا النفس الجديد لا يمكن بثه دون دعامتين رئيستين: أولاهما وضع العلوم الإنسانية موضعا رياديا يليق بما تسديه من خدمة إنسانية نبيلة، وثانيهما تكثيف الأنشطة الجامعية الموازية على نحو تتحول فيه الجامعة إلى ورش ثقافي مفتوح طيلة الموسم الجامعي، بامتدادات ثقافية وفنية ورياضية.

لابد من القطع مع النظرة « البرغماتية القاصرة » إلى الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، أي تلك النظرة التي تختصر قيمة الحقول المعرفية والإبداعية في ما تقدمه من خدمة مادية (قابلة للقياس المادي)، والتي تم بموجبها تهميش هذه المجالات والحقول بالجامعة، وهو ما أدى إلى إشاعة الفكر الأحادي الذي ينزه الذات ويشيطن الآخر، والذي لا يكف عن استدعاء فرضية المؤامرة لتفسير كل أشكال الإخفاق الفردي والجماعي.

هذه النظرة المذكورة مسؤولة، حال تزكيتها من قبل مسؤولين على سن السياسة التعليمية الجامعية، عن كثير من مظاهر العنف الجامعي، وكثير من الاختلالات ذات الصلة، من قبيل هدر الزمن الجامعي، وسوء الفهم وضعف التواصل، وحالات الاحتقان التي تعرفها الجامعات المغربية مع اقتراب مواعيد الامتحانات، وهي حالات احتقان يساهم في إذكائها فشل الجامعة في توفير المتنفس الضروري للطاقات الطلابية الكامنة، وهي طاقات يجدر بالجامعة توجيهها صوب مخارج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية ورياضية.

نحن في مسيس الحاجة إلى القيم الإيجابية التي تنادي بها العلوم الإنسانية، وهي العلوم التي لا تتوقف عن ابتكار الطرق الجديدة الكفيلة بإشاعة هذه القيم في هيئة كفايات أخلاقية يتلمسها الناظر في أحوال الجماعات وسلوكاتها. لذلك لا نرى من مسالك متيسرة لبلوغ هذا المطمح أكثر من مسلك المراهنة على المؤسسة الجامعية؛ لأن إصلاح العطب القيمي على هذا المستوى (من خلال تحسين المخرجات القيمية للجامعة) هو ما سيضمن تصدير هذه القيم إلى مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية.