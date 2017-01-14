إذا الأطفال سئلوا بأي ذنب شردوا

أحمد الجبلي

اشتغلت زهاء سنتين في مهمة وظيفية وكتكليف من طرف إدارتي الرسمية بقضاء الأسرة. وفي أحد أيام الصيف وأنا منهمك في العمل جاء رجل أربعيني، حسبما يبدو، وسأل أحد الموظفين عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها من أجل تطليق زوجته. وكانت بالقرب منا سكرتيرة أحد وكلاء الملك وكانت ذات خبرة وإلمام بهذا الملف، فربط الموظف الخط بينهما فانطلقت السيدة مباشرة في سرد الإجراءات بالتفصيل الممل وسارت تتحدث بحماس مبرزة خبرتها وضبطها لجميع الإجراءات والخطوات المعمول بها حسب القانون والتي من خلالها فقط يمكن أن يحصل هذا الرجل على ما يريد أي طلاق زوجته، مما أدخل الفرحة والسرور في قلب السائل.

لقد هالني ما سمعت وهالتني الطريقة التي تحدثت بها السيدة عن هذه الإجراءات وكأنها تتحدث عن فسخ عقد بيع أو شراء، أو عن عملية هدم جدار أو بناية متهالكة يحق التخلص منها حماية للأرواح، أو أن الأمر يتعلق بإجراءات الفحص التقني لسيارة، أو من أجل الحصول على تأشيرة لتحقيق سفر ممتع يستوجب الكلام بكل راحة وأريحية وغبطة وسرور.

إن هذه السيدة كانت كالآلة الاستشارية أو حاسوب لا قلب له ولا ضمير، مبرمج بدون مشاعر كي يجيب عن أسئلة أو يفتي في نوازل وأقضية لن يشعر تجاهها بألم أو يدرك العواقب والمآلات التي ستترب عنها.

لقد سمعت الموظفة تتحدث وكأنها في غيبوبة أو سبات، دون أن تعي أن الأمر سيعمل على تمزيق روابط أسرية وعائلية واجتماعية، وأن تمة أسرة ستشرد وأطفال سيتعرضون للضياع، و سيكونون لقمة سائغة في فكي الحرمان والتسول وسيفتح في وجوههم باب كبير نحو الجريمة والمخدرات والتدخين والخمر والسرقة، أي أنها تعمل على فتح باب جهنم الذي يطل على المجتمع والبلاد دون أدنى محاولة لإغلاقه ووضع حد لشروره.

لقد تسمرت في مكاني، وما ظننت أني يوما سأكون شاهدا على مأثم كهذا، ولكن كان لابد من القيام بشيء، ووضع حد لهذه الجريمة النكراء. لقد انتظرت حتى غادر الرجل المكان وهو مزهو لكونه حصل على جميع المعلومات ليشرد أبناءه وييتم أطفاله، فطلبت منه أن يعذر تطفلي ويمنحني نصف ساعة فقط لأنني سمعت كل شيء، ولم يرقني الأمر، ومن عجائب الأمور، بتوفيق من الله، أن الحوار قد راقه فاستمر أكثر من ساعة ونصف، فاستبصر خطورة الأمر التي كان غافلا عنها، وأيقن أنه لم يكن يرى بعض الجوانب التي طرحت في النقاش، منها أنانيته وعدم الأخذ بعين الاعتبار مصير أطفال لا ذنب لهم في قراره، فأقر بضعفه بأنه لم يستطع احتواء الأمر، وقد كشف الحوار أن عدد الإيجابيات والروعة والسلوكات المدهشة المركوزة في زوجته أكثر بكثير من السلبيات التي تسببت في هذا العطب، فأدرك أنه كان على وشك أن يضيع كنزا ثمينا هو أسرته وأبناؤه. وبعد نهاية الحوار مضى سريعا في اتجاه زوجته حتى يرجع الأمور إلى نصابها ويمسك عليه أبناءه ويستعد لمزيد من العطاء والتضحية من أجل تربية أبنائه وادخارهم في الدنيا والآخرة، والإسهام في بناء قيادات المستقبل الذين ستعتمد عليهم بلاده في المستقبل عوض رميهم إلى الشارع وحرمانهم من أهم مصادر الحب والرعاية والحنان.

وإننا لنحمد الله أن ليس كل الموظفين والموظفات الذين يشتغلون في المحاكم هم من طينة تلك الموظفة الآلة التي لا قلب لها ولا مشاعر، لقد حصل لي الشرف أن أتعرف على قضاة صالحين يتماطلون عمدا في الأحكام المتعلقة بالطلاق فتراهم يؤجلون الجلسة تلو الجلسة حتى يمل الزوج، لكون الطلاق بيده، فيعود إلى رشده، وكثير منهم، كما صرح لي أكثر من قاض، من شدة التعب والسعي هنا وهناك وانتظار الجلسات التي لن تأتي وإذا أتت أجلت، فقط هروبا من هذا (الطلوع والهبوط) يفكر الزوج في إرجاع زوجته أو الدخول في صلح معها فيجمع أبناءه وشمله ولسان حاله يقول: ” أرد أولادي ومالي على هاد الطلوع والهبوط وتمارة”.

إن الطفل لا يستطيع أن يعيش برئة واحدة، وإذا كان سيعيش بها اضطرارا، فإنه سيعيش معيشة ضنكا وألما. ولذلك فجميع الأطراف المعنية يجب أن تتدخل من أجل عدم حرمان هؤلاء الأطفال من رؤية آبائهم في حالة الطلاق، عندما يكون لا مفر منه، ووضع مساطر تعمل على تحقيق التوازن المجتمعي والفكري والسلوكي والنفسي لدى الطفل، حتى ينمو نموا طبيعيا ويشعر بأن جميع حقوقه في متناول يده فيعيش مع أمه وأبيه حتى وهما في حالة طلاق، أما كيف، فلن يعوز إدارتنا إيجاد حل أو صيغة عندما تكون إرادتها قوية.