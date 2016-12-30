VIDEO – BEST OF 3 – السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق : هذا ما قاله صاحب الجلالة عن ساكنة وجدة والجهة الشرقية

تواصل الجريدة الالكترونية ” وجدة سيتي ” تقديم سلسلة اللحظات القوية لتدخلات السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، خلال مختلف اللقاءات والندوات والموائد المستديرة ، بل والانشطة المتنوعة ، حيث كانت جل تدخلاته تتسم بنوع من الصراحة والوضوح والواقعية التي قلما يتسم بها مسؤول كبير ، خصوصا الولاة والعمال ، حيث من خلال العديد من المداخلات يتضح أن السيد محمد مهيدية لم يكن فقط يمثل دور الوالي او العامل بل في الكثير من الاحيان كان يمثل أيضا دور المستشار او النائب البرلماني حيث كان يدافع بنوع من الاستماتة عن مختلف مصالح المواطنين ان على مستوى المدينة او على مستوى الجهة خصوصا عندما كانت هذه المداخلات امام بعض الوزراء الذين قاموا بزيارة لهذه المنطقة

لقد كانت احدى اقوى لحظات السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق ، والتي كانت لحظة جد مؤثرة وذلك سنة 2003 خلال انتهاء الزيارة الملكية الميمونة لمدينة وجدة حينما ابلغ السيد الوالي ممثلي ساكنة المدينة وجمعيات المجتمع المدني ورؤساء المصالح عطف ورعاية صاحب الجلالة ، وامتنانه لحفاوة الاستقبال الكبير الذي خصته به ساكنة مدينة وجدة وذلك طيلة ايام اقامة جلالته بمدينة زيري بن عطية و التي بلغت عدد زياراته لها حوالي 25 زيارة …

كلمة السيد الوالي هاته اوردناها في المختصرات التي نقدمها في هذه الحلقة ـ رقم 3 ـ

هذا ونظرا للنجاح الذي لقيته بث الحلقات السابقة ، وهو النجاح الذي عبرت عنه العديد من فاعليات المجتمع المدني ، كما العديد من المواطنين من ساكنة المدينة والعديد من رؤساء المصالح لجريدتنا الالكترونية وجدة سيتي ، فاننا سنواصل تقديم باقي الحلقات تباعا خلال الأيام المقبلة ريثما ننتهي من الإخراج التقني ، راجين ان تجد استحسانا من زوارنا