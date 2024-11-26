وجدة : آليات مجلس جهة الشرق تقوم بحملة نظافة بكل من حي الأندلس وحي القدس

منير حموتي



تنفيدا لتعليمات السيد الخطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، التي ترمي بالأساس الى إعطاء الإنطلاقة لحملة نظافة واسعة لجمع النفايات ومخلفات البناء.

إنطلقت صباح اليوم الإثنين 25 نونبر 2024 حملة نظافة واسعة أشرف عليها السيد يحيى بنشريفة باشا رئيس المنطقة الحضرية واد الناشف سيدي أمعافة مرفوقا بقائد الملحقة الإدارية 11 وأعوان السلطة بحي الاندلس وحي القدس شملت عملية التنظيف العديد من النقط السوداء جراء تراكم الازبال وبقايا أوراش البناء اضافة الى الدواب المنتشرة في المكان والتي تم حجزها وتم هدم العديد من البرارك التي تم بناؤها بشكل مخالف للقانون وكانت من بين أكثر النقاط السوداء بالمدينة

مبادرة عرفت تعبئة موارد بشرية ولوجيستية وفرها مجلس جهة الشرق من آليات المتخصصة للتنظيف من جرافات وشاحنات وكل الوسائل الضرورية للقيام برفع المعاناة عن الساكنة



واستحسنت ساكنة حي الأندلس وحي القدس هده المبادرة الجادة والمسؤولة وعبرت عن شكرها للسيد الوالي الجهة مجلس جهة الشرق ورجال السلطة و معربين عن انخراطهم ومسؤوليتهم الحفاظ على نظافة المدينة ونظافة كل احيائها وشوارعها.