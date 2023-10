La Province de Midelt au Rendez-vous avec : Une Rencontre de partage et d’échange entre les CPDE De cinq provinces du Royaume

Par Mohammed Drihem

Dans un esprit d’échange et de partage, la Ville de Midelt accueille mardi 24 octobre 2023 prochain une rencontre des membres actifs des Comités Provinciaux du Développement Economique (CPDE) des provinces respectives de Boulemane, Khénifra, Figuig, Ouezzane et Sidi Bennour et le CPDE de la province de Midelt comme invité.

Organisée par l’Association Interdisciplinaire pour le Développement et l’Environnement TARGA-Aide ; cette rencontre de Partage et d’échange entre les CPDE en question a pour objectifs d’assurer le Partage des bonnes pratiques, les Echanges des expériences, l’Evaluation de la phase 03 de l’INDH et de Proposer des recommandations.

Participeront a cette rencontre en plus des 4 membres de chacun des cinq CPDE cibles ; un représentant par DAS (chef de DAS ou responsable Axe ESS) et le chef de la DAS et 4 Membres du CPDE de la province de Midelt en plus notamment d’un représentant de la Commission Nationale de l’INDH et l’équipe ESS de TARGA

Rappelons a cette occasion que l’Economie Solidaire et Sociale œuvre à réconcilier les principes d’équité et de justice sociale avec le développement économique, rapprochant ainsi la vitalité des dynamiques économiques avec les principes et les finalités humaniste du développement. Elle s’est imposée au fur du temps comme troisième pilier sur lequel doit pouvoir reposer une croissance équilibrée et inclusive aux côtés du secteur public et du secteur privé.

A rappeler aussi que le Programme III de la phase III de l’INDH, axé sur l’Amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, vise à contribuer au défi de l’inclusion économique de cette population cible par une approche intégrée basée sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes, la création de valeur ajoutée au niveau local, et ce, à travers la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et de ses chaînes de valeurs porteuses ainsi que la pérennisation des projets financés.

Aussi, il y’a lieu de souligner que le comité provincial de développement économique (CPDE) est un cadre de collaboration multi-acteurs et multisectoriel, d’appui au développement économique provincial qui offre une base pour la convergence des programmes et stratégies au niveau provincial et constitue une plateforme de réflexion et d’échanges autour des problématique clés de développement.

Il agit en qualité de comité technique consultatif, en mettant à la disposition de l’organe décisionnel (CPDH) toute l’expertise technique issue de ses expériences de mise en œuvre d’approches et d’outils de développement économique innovants.

Après les allocutions d’ouverture et de bienvenue, les participants à cette rencontre organisée dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la coordination nationale de l’INDH et l’association Targa-Aide seront au rendez-vous avec la présentation des résultats de la mise en œuvre de cette dite convention de partenariat suivie d’Explication des objectifs et des modalités de déroulement de la rencontre.

Au programme de cette rencontre aussi ; le déroulement simultané de quatre tables rondes thématiques de réflexion sous forme d’un world café autour des thématiques du « CPDE forces et faiblisses : recommandations », du « Rôle des organes de gouvernance, DAS et plateforme des jeunes », du « Ciblage et Critères de Financement » et enfin ; « l’Accompagnement en pré et post financement des bénéficiaires (porteurs de projets) : contraintes et leçons à tirer ».