رسالة تظلم الى جلالة الملك نصره الله وأيده

سيدي ومولاي جلالة الملك:حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا لهذا البلد الأمين وملاذا لكل مقهور ومظلوم .

سيدي ومولاي: انا فرد من افراد الجالية المغربية بالخارج .. عملت طول حياتي ببلجيكا …لأعود الى وطني لادارة مشاريعي مساهمة مني في تنمية اقتصاد بلدي.

سيدي : كانت لي أخت شقيقة تسكن بجواري في نفس البلد مع زوجها. وقدر الله عليها العقم فلم تنجب طوال حياتها رغم المحاولات العلاجية. ولما يئست قامت بتبني طفلا تسلمته من مستشفى الفارابي بوجدة سنة 1992 . ثم تبنت بعد ذلك بنتا من أختنا الكبرى بمدينة وجدة في نفس السنة بموجب وثيقة عدلية

بعد وفاة أختي ببلجيكا بتاريخ 14/5/2022 وطبقا للشريعة الاسلامية والقانون تقدمت الى المحكمة الموقرة بشهادة اراثة علما أن هذه الحالة يرثها اخوتها الأشقاء وزوجها. وشهد لي معارفها من الاهل والأقارب….

غير أن زوجها تقدم هو الاخر بشهادة اراثة مدعيا أن الأبناء السالفي الذكر من صلبه وصلب أختي العافر وهو الأمر المنافي للحقيقة. وشهد له شهود يصغرون الطفلين المتبنيين بسنوات ولا يعرفون أختي اطلاقا.مدعيا ان الطفلين هما من صلبه و أنهما توأمان رغم أن البنت تكبر الطفل بحوالي 7 أشهر.

حيث تقدم زوجها ضدي وضد الشهود بشكاية باطلة يتهمنا فيها بالتزوير والكذب حيث تمت على اثرها احالتنا على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة مما جعلني اتقدم بكل الحجج الدامغة لاظهار الحقيقة فتقدمت الى سيادة القاضي بالوثائق التالية:

1 شهادة طبية من ادارة مستشفى الفارابي تنفي نفيا قاطعا دخول اختي الى المستشفى من اجل الانجاب.

2وثيقة عدلية تثبت تسلم اختي الكبرى البنت من أمها التي ما زالت على قيد الحياة

3 ملتمس للسيد القاضي لتعميق البحث في الوثائق المسلمة من مستشقى الفارابي .

4ملتمس لاحضار الام الحقيقية للبنت واستنطاقها من اجل الحقيقة.

5 سبعة ملتمسات للشهود يلتمسون من سيادة القاضي باجراء الخبرة الجينية على المشتكي او على الطفلين المتبنيين للكشف عن الحقيقة وادانة المزورين والكاذبين من اي طرف كانوا

6 ثلاثة اشهادات لشهود المشتكي تراجعوا عن شهادتهم بعد علمهم بالحقيقة

كما ان الاخرين انكروا معرفتهم بالمرحومة امام الشرطة القضائية.

ورغم كل هذا يا مولاي وسيدي وبعد أن أنهى السيد القاضي تحقيقه أحالنا على المحكمة الابتدائية متابعين بنفس التهم التي ادعاها المشتكي.ولم يستجب سيادته لكل الملتمسات من اجل اظهار الحقيقة وهي أن اختي عاقر والابناء ليسوا من صلبها .

سيدي اني أستغيث بكم املا من العلي القدير أن تصلكم استغاثتي لحمايتي من الظلم الذي لحقني بمعية الشهود الذين ادلوا بشهادة الحق استجابة لأوامر الخالق .

أدام الله ملككم يا مولاي ويا سليل البيت النبوي الشريف وحفظكم وحفظ مولاي الحسن ولي العهد وجميع الاسرة العلوية الشريفة

والسلام

خادمكم ناجي مصطفى