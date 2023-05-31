صاحب الجلالة يعين فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي الجديد

قام صاحب الجلالة بتجديد الثقة في العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة ، حيث قام جلالته بتعيينه رئيسا للمجلس العلمي الجهوي الجديد الذي يرأس المجالس العلمية الثمانية لأقاليم جهة الشرق



وياتي هذا التعيين تقديرا لما يحضى به الدكتور مصطفى بنحمزة من غزارة العلم الشرعي ، ودفاعه الرصين عن المذهب المالكي ، وتلبيته لكل الدعوات من جميع انحاء المملكة مدنها وقراها لالقاء محاضرات ، وترأس لقاءات فقهية ـ في مختلف العلوم الشرعية …

فهنيئا لفضيلة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة بهذه الثقة الملكية السامية

هذا وقد تم ايضا تعيين فضيلة الدكتور محمد مصلح رئيسا للمجلس العلمي المحلي بوجدة.