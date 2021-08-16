محمد مغودي يرد على حفيظ الدراجي: الصهيوني الحقيقي هو من جوع الأشقاء الجزائريين

على هامش تهجمه على المغرب في العديد من تدويناته، يقصف الناقد الرياضي محمد مغودي جبهة حفيظ الدراجي، المعلق الرياضي الجزائري بقنوات بينسبورت القطرية، وهي تدوينات تقطر « سما » تجاه المغرب، و »عسلا » موجها إلى تبون وعصابة جنيرالاته. وفي يلي نص تدوينة مغودي:

محمد مغودي، مواطن مغربي

الصهيوني الحقيقي هو من جوع الأشقاء الجزائريين.

الصهيوني الحقيقي هو من يسعى إلى تسويق الجهل في صفوف الأشقاء الجزائريين.

الصهيوني الحقيقي هو من سرق خيرات الأشقاء الجزائريين.

الصهيوني الحقيقي هو من فوت جزءا كبيرا من خيرات الأشقاء الجزائريين لعصابة البوليساريو.

الصهيوني الحقيقي هو من يرفض مساعدة مجانية من شقيقه، ويغدق على عدوه.

الصهيوني الحقيقي هو من يزرع الفتنة بين الأشقاء.

الصهيوني الحقيقي هو من نسي ما تعرض له بلده من تقتيل وتشريد وتجويع واضطهاد من دولة استعمارية، ارتمى في أحضانها مجددا أولياء نعمتك العسكر.

والصهيوني الحقيقي هو من يخدم أجندة الأوليغارشية (العصابة العسكرية).

أما نحن، نحب فلسطين قلبا وعقلا، ونتبنى القضية فكرا ونضالا، ونحب الجزائر الشقيقة بنفس القيم، ونتقاطع في هذه القيم ملكا وشعبا، ولو بصيغ وأساليب متنوعة.

لما أردنا دعم الجزائر، استحضرنا ما يجمعنا من دين سماوي، وتاريخ نضالي وقواسم مشتركة.

لما أردنا دعم الشقيقة، استحضرنا رابط الأخوة، وليس رابط الحاكم، استحضرنا الأمة وليس الثكنة، استحضرنا الإنسانية وليس العدوانية ….

أعلنا الاستعداد حتى لا تحرق دماء شهدائنا الأبرار بأرض أشقائنا، لما ضحوا بالغالي والنفيس في وجه المستعمر من أجل استقلال الجزائر.

في الختام..

الصهيوني الحقيقي والكبير هو من يشعل الفتنة داخل البيت المغاربي، ويفتت وحدته.

اللهم احفظ شقيقتنا الجزائر من كل سوء.

اللهم كن لأشقائنا الجزائريين خير سند، والطف بهم في ما جرت به المقادير.

أحب بلدي القلب الكبير، الذي لا يفرط في أهله، بمن فيهم المجاهرون بالجحود والعقوق.

محمد مغودي، مواطن مغربي