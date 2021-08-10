« جهة الشرق التي نريد : اقلاع اقتصادي-مناصب شغل- تأهيل اجتماعي وجادبية أكثر » .

« ، هو موضوع اللقاء الجهوي الذي نظمه حزب الإستقلال بجهة الشرق بمدينة وجدة حيث تم تقديم البرنامج الإنتخابي الذي يقترحه حزب الإستقلال من اجل جهة اكثر جاذبية ومشجعة على الإستثمار وأهم نقط البرنامج الجهوي الذي يقدمه الحزب للناخبين هو تقليص نسب البطالة من حوالي 20% الى 10% ، هذا البرنامج بكل تفاصيله سيتم تقديمه خلال الحملة الإنتخابية من أجل إيجاد حلول مستعجلة للمناطق الحدودية ومنطقة الشرق من لذن الحكومة الجديدة التي ستفرزها انتخابات 8 شتنبر، هذا اللقاء الهام الذي اعلن فيه كذلك رسميا عن وكلاء لوائح حزب الإستقلال لكل أقاليم الجهة تراسه كلا من عبد السلام اللبار رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين والدكتور عمر حجيرة منسق جهة الشرق والسيد عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية و عبد اللطيف معزوز الوزير السابق ورئيس رابطة الإقتصاديين ثم توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني للحزب سابقا وعضو رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين

برنامج الذي تم عرضه خلال هذا اللقاء يتكون من 20 توحه استراتيجي و 12 برنامج جهوي و 5 تدخلات استعجالية و40 تدخل ترابي ،تهم عدد عمالات واقاليم جهة الشرق. .

البرنامج الذي قال عنه وكيل لائحة دائرة وجدة انكاد السيد عمر حجيرة انه البرنامج الذي سيدافع ويترافع عنه مرشحي الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستجري بتاريخ 8 غشت 2021

هذا وستقدم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ـ باقي التدخلات تباعا ـ بالصوت والصورة ـ