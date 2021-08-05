رئيس المولودية الوجدية محمد هوار في ندوة صحفية : لا جديد مع المدرب كازوني… نمر بأزمة مالية غير مسبوقة ولا يحق لنا انتدابات جديدة…!! VIDEO

في ندوة صحفية عقدها محمد هوار، رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم، أمس الثلاثاء 3 غشت الجاري، قدم من خلالها حصيلة الموسم الكروي المنصرم… كما تتطرق الرئيس في هده الندوة الصحفية أيضا إلى أهم الخطوات التي سيقوم بها المكتب المسير لنادي المولودية الوجدية قصد التحضير للموسم الكروي المقبل، بالإضافة إلى الوضعية المالية للفريق الذي عانى من خلال الموسم المنصرم من ضائقة مادية غير مسبوقة ..

ومن أهم المحاور التي طرحها ممثلو وسائل الاعلام خلال هذه الندوة، تلك المرتبطة بمدى الحسم في مستقبل المدرب الفرنسي كازوني مع الفريق، ومصير عقود بعض اللاعبين، وقضية المدرب عبدالسلام وادو التي لا زالت في المحاكم إضافة الى تساؤلات متعلقة بمركز التكوين و المكتب المسير وعدم فتح متجر لتسويق مبيعات الفريق…

وكان موضوع المدرب بيرنار كازوني، حاضرا في رد هوار على الأسئلة المطروحة، خصوصا بعد انتهاء العقد الذي يربط الطرفين، وبخصوص هده النقطة، قال بانه ناقش فكرة استمرار المدرب مع فريق المولودية ، وكان تجاوبه مع الفكرة إيجابية ، بالرغم من تحفظه على ما عاناه الفريق طيلة هدا الموسم الاستثنائي الدي عانت منه كدلك كل مكونات الفريق، و التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة ، مؤكدا انه لحد الآن لم يجدد بعد كازوني عقده مع الفريق ، بل وابدى رغبته ادا استمرت الأحوال على حالها مغادرة الفريق وعدم تجديد العقد، ومع دلك ننتظر لم نفقد الامل في إيجاد حل جدي لاستمرار المدرب كازوتي مع الفريق…و فيما يخص عدم تجديد عقود بعض اللاعبين و بالتالي استفادة الفريق من عائدات انتقالهم الى فرق أخرى ، فقد ابرز هوار ان تلك اشكالية أخرى ، فلا يمكن لأي لاعب كيف ما كان، الدخول في مفاوضات تجديد عقده ، الا في حالة تصفية مستحقاته المالية مسبقا وهدا ما صعب علينا الدخول مع بعض اللاعبين و منهم ادم النفاتي هدا الأخير طالب مبلغا يفوق قدرات الفريق وعلى اثر دلك قرر الانتقال للعب في دولة الامارات، … وهمنا حاليا السير يقدر الإمكان من اجل تجديد عقود كل من قاسمي و لمين دياكيتي …

وعن سؤال متعلق بضرورة تطعيم المكتب المسير بعناصر متمرسة، صرح هوار ان فتح باب الانخراط لم يجدي نفعا لعدم انخراط المحبين، مما حال دون تطعيم المكتب بأعضاء جدد، وفي سياق كلامه اشاد بأعضاء المكتب المسير الحالي على انخراطهم في مشروع النادي، كما نوه باللجن المختلفة، خص بالدكر لجنة الانضباط…وفي الأخير قال الرئيس محمد هوار نعمل حاليا مع أحد المحبين والدي يملك حق تسويق منتجات الشركة التي نتعامل معها من اجل الإسراع في فتح متاجر للتسويق في اطار شراكة بين الطرفين…

و في سياق الموضوع و من اجل رفع كل لبس عن قضية المدرب عبدالسلام وادو ، أشار الى ان القضية حاليا معروضة على القضاء الدي نحترمه ، ومع دلك فلا بد من الإشارة – يضيف- الى انه عكس ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، على ان الفريق الوجدي سيخسر قضيته ضد وادو …فأظن ان القضاء هو الوحيد الدي له الصلاحية في النظر في هده القضية التي استأثرت باهتمام المتتبعين، علما ان المكتب المسير هو الآخر وضع لدى المحاكم المختصة ملفا متكاملا ، يطالب من خلاله تعويض خسائر الفريق التي تقدر ب ( 10 مليون درهم ) بسبب الإهمال الدي تعرض له الفريق مما جعله يقبع في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة من اصل 15 نقطة، فالمدرب وادو تمارض عمدا ، و اخل بواجباته ، في عز الازمة التي كان يمر منها الفريق آنذاك، املنا ان نترك هدا النزاع ليفصل فيه القضاء …مضيفا ان الحكم في هده القضية سيكون لصالحنا ، في المقابل شدد على انه مستعد من اجل تسديد مستحقات المدرب السابق من ماله الخاص في حالة الحكم لصالحه..

و بخصوص مركز التكوين لمدرسة المولودية الوجدية ، قال الرئيس بان المركز سيرى النور قريبا بمواصفات عالمية ، مؤكدا ان عقد الشراكة الدي وقعناه مع رئيس مجلس الجهة بإمدادنا بمبلغ يقدر ب (3مليون درهم ) على مدى ثلاث سنوات ، إضافة الى الدعم المخصص من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم لمراكز التكوين، من شأنه ان يخرج هدا المشروع الى ارض الواقع، مشيرا في ذات الوقت انه سيتم فتح الترشيحات للأطر المغربية بداية من هدا الأسبوع للإشراف على المركز الحالي…

وفيما يتعلق بسؤال حول الحزازات التي تظهر من حين الى آخر بين بعض جماهير المولودية الوجدية ونهضة بركان في مواقع التواصل الاجتماعي، تمنى الرئيس ان تذوب هده الحزازات والخلافات المفتعلة في القريب العاجل، بين بعض فئات الجماهير الوجدية والبركانية، فما يهمنا هو ان تبقى المنافسة شريفة، باعتبار ان فالفريقين معا يشرفان المنطقة الشرقية، وهنا لا بد من الإشارة للعلاقة الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل والوثيق التي تربط بيننا وبين المكتب المسير للنهضة …

هدا ونوه الرئيس هوار ، بالدعم اللامشروط الدي قدمه الجمهور الوجدي، وتفاعله مع الفريق في كل المحطات التي مر منها الفريق طيلة الموسم، وكنا نتمنى – يقول – هوار لو سمحت الظروف – في ظل جائحة كورونا – حضور الجمهور العاشق للفريق متابعة فريقه من المدرجات حتى يساندنا عن قرب …

عبدالقادر البدوي / تصوير قدوري الحسين