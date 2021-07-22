ماذا يحدث؟ ارتفاع مخيف لأعداد المصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )

جمال حدادي

ماذا يحدث؟

– استفحال كبير للأرقام (في عشرة أيام ارتفع الرقم مقابل 7 أسابيع في السنة الماضية)

– تونس تحتضر

– الجزائر تدق ناقوس الخطر

– انجلترا تفرض على القادمين من فرنسا الحجر لمدة زمنية (الحجر الحقيقي و ليس الوهمي)

– عدد كبير من الدول تلامس الأعداد اليومية لديها من الإصابات 20000 إصابة يومية

– حركية اجتماعية كبيرة مقرونة بسياق العطلة و العيد و عودة إخواننا بالخارج إلى الوطن الأم

– تجمعات صغيرة متوسطة و كبيرة و لأغراض خاصة أو عامة.

ماذا يلاحظ؟

– مبادرات من السلطات الولائية بمجرد دق ناقوس الخطر بالإشعار و التواصل مع مختلف تلاوين المجتمع، خاصة المجتمع المدني قصد التعاون المشترك من أجل إعداد العدة للتدابير الممكن اتخاذها للمساهمة في احتواء الوضع قبل الاستفحال.

– مبادرات من السلطات الولائية تنم عن روح المبادرة و الغيرة على الجهة بإشراك كل القوى الحية و الفاعلين المهتمين بشؤون الجهة و العاملين جهرا و سرا و في العلن و الخفاء من أجل تجنيب جهتنا أسوء السيناريوهات.

– اختفاء تام للكمامة إلا قلة قليلة جدا و ليس في الفضاءات العمومية فقط بل في الفضاءات العامة و الخاصة.

– غياب المعقمات غيابا تاما إلا قلة قليلة من الأماكن

– استمرار بعض الإدارات الخاصة في احترام التدابير بتجنب دخول فضاءاتها إلى بوضع الكمامة و تجنب الاكتظاظ الخ

– إدارات عامة و خاصة و أماكن تعلق ملصقات بضرورة وضع الكمامة و من فيها من المستخدمين أو العاملين أو الأطر أنفسهم لا يحترمون ذلك بل يأمرك بوضعها و لايضعها

رواج فكرة أن الملقح لا داعي أن يضع الكمامة و لا داعي أن يعقم

– رواج فكرة خاطئة أن اللقاح غير مفيد في شيء بدعوى أن من المصابين من هم ملقحون (الخبراء حددوا هذه الإمكانية في 5 %)

ما هو واجبنا الآن؟

– كل من موقعه و منصبه أن الأوان للحزم و الحسم

– الحرص على وضع الكمامة و بالشكل السليم

– الحرص على حمل المعقم أينما كنا

– تجنب المصافحة و العناق و الضم و التقبيل

– تجنب أماكن التجمهر و التجمع مهما تكن الغاية

– تجنب التجمعات الفرحية أو القرحية من مناسبات كيفما كان نوعها

– الابتعاد قدر الإمكان عن كبار السن و تجنب نقل العدوى إليهم

– فرض التزام المستخدمين في فضاءات المصالح التي نستفيد من الخدمة فيها بارتداء الكمامة و التعقيم

– التوافر على جرأة رفض الطلبيات التي تعرض علينا حالة عدم ارتداء الكمامة مثلا حرصا على سلامتنا و صحتنا و صحة عائلتنا

– الدعوة إلى الحرص على توافر التباعد في الفضاءات التي نرتادها بالشكل الضامن لسلامتنا و سلامة ذوينا

– التبليغ عن الخروقات في الفضاءات التي تتسبب في الاكتظاظ من قبيل بعض الإدارات العامة أو الخاصة التي لوحظ فيها إما عدم وضع الكمامة أو التجمهر المشين الموثق للأسف بالصورة

– المساهمة في التشجيع و التسريع بالانخراط في حملة التلقيح (حسب اللجان العلمية يجب الوصول إلى نسبة 70% من الملقحين للقضاء النسبي على الوباء)

– تجنب دعاوى التشكيك في التلقيح و اللقاحات و جدواها و فاعليتها (نسبة من أصيب بكورونا رغم التلقيح لا تتجاوز 5%)

– التدابير نقوم بها نحن ثم ندعو أسرنا و جيراننا و أصدقاءنا و أحبابنا و عبر كل الوسائل لنشر هذا الوعي حتى نستفيد من الذكاء الجماعي

– دعوة الجميع للانخراط في هذا الوعي قبل فوات الأوان

– دعوة من له الوسائل الكفيلة بالتاثير الإيجابي في الانخراط في نشر الوعي و تجنب التهويل و التخويف و التكذيب فمعا و جميعا نحقق الهدف و ليس الوضع مستدعيا الآن للتهاون.