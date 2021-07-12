بخصوص الاشاعات التي تتحدث عن منع ترشح شخصيات سياسية بمدينة وجدة

سفيان بوشقور



تروج بعض الأخبار الزائفة Fake News مفادها أن وزارة الداخلية أصدرت أمرا بمنع بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات المقبلة وهو أمر عار من الصحة وافتراء لمجموعة من الاسباب :

1- أن وزارة الداخلية لا يحق لها اصدار هذا الامر خاصة وأن الملف بيد القضاء ولا يمكن بتاتا قانونا ان تتدخل سلطة تنفيذية في اختصاصات سلطة قضائية. فقط القضاء من له الحق القانوني لاصدار هذا النوع من القرارات. ى

2- فهؤلاء أمام قرينة البراءة وهي الاصل أي أن جلهم بريئ حتى تثبت ادانتهم النهائية بحكم قضائي نهائي مع انتهاء درجة التقاضي . الأمر لم يصدر بعد وبالتالي لهم الحق القانوني في الترشح.

3- الداخلية لا تتدخل في المنع من عدمه بل منع الترشح من عدمه تحدده مدونة الانتخابات. اصلا من ادين نهائيا لا يسمح بها بالترشح اصلا ولا يحتاج لامر لو قرار يمنعه من الترشح.

4- حتى افتراضا أن الداخلية منعتهم من الترشح ففي حالة صدور حكم بعد ذلك بالبراءة كيف ستصلح الأمور ؟ لهذا لا يمكن بتاتا المساس بقرينة البراءة حتى تنتهي كل مراحل التقاضي.

5- من حق وزارة الداخلية التقدم بطلب للمحكمة الإدارية لعزل رؤساء الجماعات الترابية في حالة الإدانة وهو لم يحصل واه ما يثبت براءة هؤلاء إلى حين صدور حكم نهائي. وهو ما يؤكد من قلته سلفا

لهذا فالاخبار كلها مجانبة الصواب من وجهة نظري…

سفيان بوشقور