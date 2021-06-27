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نداء النساء !

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هل وجود امرأة على رأس لائحة محلية امر مستحيل ؟ هل يستكثر عليها اصحاب الحل والعقد خوض معارك الانتخابات لعلمهم المسبق انها ستجر اذيال الهزيمة ؟

لماذا لا تنحو الاحزاب بمختلف مشاربها الى تزكية المناضلات المناسبات على رأس اللوائح رغم مؤهلاتهن وتاريخهن العتيد في المسار الحزبي ؟

ما السبب في البحث عن اخريات ، في الوقت الذي تقتضي الديموقراطية الداخلية انصاف من خاض معارك حزبية لعقود ؟
ملاحظات لا تهم حزبا معينا وانما تهم كافة الاحزاب
ملاحظات استنتجتها من خلال حديثي من العديد من المناضلات المصابات بإحباط كبير المنخرطات في مختلف الاحزاب نتيجة الاقصاء او التهميش او التأثيث ، او سقوط اخريات واخرين بالمظلة بمنطق القبيلة و رابطة الاخوة والبنوة والزواج والصداقة
ما هكذا يا سعد تورد الإبل !!!…
سليمة فراجي

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