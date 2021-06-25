اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة 17 يونيو 2021

انعقدت يوم 17 يونيو 2021 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد وبمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري، هذا الاجتماع خصص للدراسة والمصادقة على الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2020.

وقد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم وافتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي. كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم من نسبة انجاز الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2020 والتي وصلت الى 66%، كما تميزت هذه السنة بمواصلة انجاز المشاريع المبرمجة في إطار رؤية «وجدة الكبرى” التي تهدف الى مواكبة الوكالة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة وجدة خصوصا في المحور المتعلق بالبنية التحتية والمحافظة على البيئة والانخراط في التنمية المستدامة ومعالجة المياه العادمة. هذه الإنجازات كان لها أثر إيجابي على ظروف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة وضمان استمرارية التوزيع في ظروف جيدة من الصبيب والضغط وتحسين قدرة التخزين ومردودية الشبكة، كما مكنت من تحسين أداء شبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة.

و في نفس الإطار قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول جميع المؤشرات التقنية و التجارية و المالية لسنة 2020 حيث بلغت قيمة الاستثمارات برسم سنة 2020 : 77 مليون درهم خصصت بالأساس لمشاريع البنيات التحتية (30 مليون درهم) و كذا إنجاز شبكات التوزيع والتجميع (37 مليون درهم) ، كما تمكنت الوكالة من رفع نسبة المردودية من 57.60% سنة 2010 إلى 71.50 % سنة 2020 كما قامت الوكالة خلال السنوات الأخيرة بمجهودات مهمة لضمان استمرارية توزيع الماء الشروب عبر بناء ستة خزانات جديدة و بذلك انتقلت سعة التخزين من 41.750 م3 سنة 2014 إلى 74 800 م3 سنة 2020، تتيح استقلالية في التوزيع تصل الى25 ساعة . ورغم جائحة كورونا COVID-19حافظت الوكالة على توازناتها المالية عبر تحقيق نتائج مالية مهمة سنة 2020 حيث تم تسجيل نتيجة صافية إيجابية ب 2,48 مليون درهم وخزينة قدرت ب 367 مليون درهم مما مكن من التزام الوكالة بإنجاز استثمارات مهمة مع استقرار مدة تسديد ديون ممونيها.

بعد الدراسة المستفيضة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2020 والتي اعتمدها المدقق الخارجي دون أي تحفظ.

وتم التداول خلال اجتماع المجلس حول أهم المشاريع المنجزة في سنة 2020 بقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتهم بالأساس:

– إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع لدعم التحول الرقمي مع مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية؛

– متابعة أشغال تجديد الشبكة الرئيسية بعدة مناطق؛

– الانتهاء من أشغال تقوية مجمعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة السمارة والجامعة بشارع محمد السادس وبحي جوهرة وبشارع الروداني؛

– الانتهاء من أشغال تغيير القنوات الرئيسية بكل من أحياء النهضة وطايرت وتيندوف وبوقنادل؛

– الاستمرار في أشغال بناء خزان بسعة 5000 م3 بمنطقة جبل الحمراء؛

– مواصلة أشغال تجديد الشبكة الثانوية والايصالات بعدة أحياء؛



في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي.

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.