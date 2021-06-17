VIDEO -كلمة الاستاذ سفيان دريوش خلال الجلسة الرسمية لتنصيب القضاة الجدد الثلاثاء 15 يونيو 2021

قدوري الحسين

ما ميز الجلسة الرسمية لتنصيب القضاة الجدد هو كلمة الاستاذ سفيان دريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة والذي ترأس جلسة التنصيب ، حيث كانت الكلمة بمثابة الخطوط العريضة لميثاق مهني واخلاقي لمهنة القضاء ، وذلك بناء على تعاليم الدين الاسلامي الحنيف و دستور المملكة من جهة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في العديد من خطبه من جهة اخرى …

فبعد الترحيب بالسادة القضاة الجدد ـ الاستاذ رضى ازداد ، الاستاذ مصطفى لزهر ، والاستاذ منير قطني ـ بين الهيئة القضائية بوجدة ، وتهنئتهم بالثقة المولوية ، قام الاستاذ سفيان دريوش بتذكيرهم باليمين القانونية التي قاموا بادائها والتي تتمثل في قسمهم بالوفاء بمباديء العدل السامية ، والقيم القضائية المثلى ، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس ، والقيام بمهامهم بحياد وتجرد واخلاص وتفان ، والمحافظة على صفاة الوقار والكرامة ، وعلى سر المداولات وصيانة هيبة القضاء واستقلاله والالتزام بالتطبيق العادل للقانون بنهج منهج القاضي النزيه ….واعتبر السيد رئيس المحكمة ان من اهم العوامل المؤثرة في ازدهار الحضارات وفي استقرار المجتمعات وترابطها وتكاثفها وتخليقها هو الالتزام العملي للعدالة وتثبيت الخطى في طريقها

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ونظرا لأهمية الكلمة التوجيهية للسيد رئيس المحكمة ، والتي اعتبرها المتتبعون والمهتمون بقطاع القضاء ، والعدالة ، بانها كلمة جامعة ، مانعة لجوامع الكلم لميثاق شرف القضاء …ولكي تعم الفائدة من جهة ، وايمانا منا برسالتنا الاعلامية النبيلة من جهة اخرى ، والتزاما منا بالحياد والموضوعية ، فاننا نقدم لزوارنا التسجيل الكامل لكلمة الاستاذ سفيان دريوش خلال هذا الحفل