الانتخابات وقال الله وقال الرسول..أرجوكم كفى فالألم يؤلم!

الأستاذ منير الحردول

لو كنت مسؤولا حكوميا، ما رقصت على الأنغام الحزبية، واسترسلت بالضحك على العقول البسيطة، والقلوب الطيبة، بدعوى أنني أمتلك الشعبية! كيف للضمير أن يتوقف عن الاشتغال! وهو يرى بأم عينيه وضعية سجود المهاجرين بعد عبورهم البحر، في بلاد ليست ببلادهم، وكيف يتألم المريض عندما يجد نفسه غير قادر على دفع تكاليف التحاليل الطبية ومصاريف الاستشفاء، وكيف يدفع الخصاص المهول والفقر في مآسي اجتماعية، كالطلاق والانتحار والعنف والامراض العقلية والتشرد وهكذا…فسبحان الله على من ينشر صورته وهو يصلي! ويدعي أنه من عباد الله الصالحين! فالوضوء ليس أبدا معيارا لتصنيف البشر! ارجوكم اتقوا الله في بشر يتقاسمون معكم العيش في بلاد يحتاجها الجميع!!!

فالانتخابات عليها أن تبتعد عن قال الله وقال الرسول (ص)! الانتخابات مليئة بحكم التجارب الميدانية بكثرة (التحراميات) المختلفة الأنواع والأشكال! فما أعرفه عن السلف الصالح، هو أنهم كانوا يتهربون ويرفضون تقلد المسؤوليات، خوفا من وعود لا تتحقق، أو ضرر قد يلحق الغير، بفعل قرارات أو سياسات ما.

فسبحان الله على من لا يستحيي رغم فضائحه الكثيرة في الأقوال والأفعال، والسياسات والوعود، والمتناقضة تماما مع ماقاله الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم!