الجماهير البرتقالية توجّه انتقادات لاذعة للمكتب المسير للنهضة وتحمّله مسؤولية الإقصاء

بقلم : محمد علاوي

حمّل عشاق النهضة البركانية الاوفياء مسؤولية إقصاء الفريق من دور الثمن من منافسة كأس العرش، وصبت جمّ غضبها عل مسيري النهضة الذين تأخروا في إقالة المدرب السكتيوي ،خاصة بعد الأداء الباهت و الكارثي الذي ظهر عليه في البطولة فمن اصل اربع مقابلات لم يحصد إلا اربع نقط يتيمة، وكانت هذه الحصيلة الهزيلة كافية لفك الارتباط مع هذا المدرب الذي فشل في تقديم الاضافة المرجوة، وعجز عن التحكم في مستودع الملابس ، وربما كان لقاء يوسفية برشيد فرصة لإقالته إلا أن إدارة النادي اكتفت بتهديد اللاعبين وتوبيخهم ، ولم تحمل المسؤولية للسكتيوي، وتأتي مقابلة الكأس لتبين أن المكتب المسير قد أخطأ بقرار التمسك بالمدرب و كان مجانبا للصواب، وجاء الرد صادما بعد تعرض البرتقالي لاقصاء مرّ في منافسة كأس العرش، وهي المنافسة التي يمكن أن نذهب فيها بعيدا، اما حظوظنا في المنافسة على البطولة وكأس أفريقيا، فهذا أمر مستبعد

خاصة في ظل جفاف الميركاتو الشتوي وعدم انتداب مراكز الخصاص، هذا الإقصاء جعل الجماهير البرتقالية تنتفض ضد أعضاء إدارة النادي، وتوجه إليهم انتقادات لاذعة، وتحملهم المسؤولية الكاملة في إقصاء البرتقالي لكونها راهنت على مدرب فاشل لم يستطع أن يحسّن من أداء الفريق ، وقد كانت صدمة لمحبي النهضة الذين طالما ألحّوا على اعضاءالمكتب المسير بالتحرك في الوقت المناسب، ولكنهم تمسكوا بهذا المتدرب الذي اغتال أحلام مدينة كاملة ، وجعل الفريق في وضعية صعبة، وأي تعثر في البطولة سيجعل الفريق ينافس ولكن من أجل البقاء ،لأن فرق الزعامة تجاوزتنا بنقط عديدة من الصعب تداركها…وما تتخوف به الجماهير البرتقالية هو خروجنا بسنة بيضاء وستكون الكارثة بعينها، خاصة وأن الفريق بدأ يستأنس بالأجواء الإفريقية…….،!!!!!