نهاية دوري أبطال التميز وأمسية تكريم المتفوقين بالقسم الداخلي بإعدادية عبدالعزيز أمين بالدريوش.

خليد القشطي

تنفيذا لبرنامجه السنوي و في اطار انشطة الحياة المدرسية المبرمجة هذا الموسم شهد القسم الداخلي بالثانوية الاعدادية عبدالعزيز امين يومه الجمعة 03-03-2017 ، حدثين متميزين.

وهكذا وبملعب الثانوية الاعدادية عبدالعزيز أمين وانطلاقا من الساعة الثالثة عصرا اعطيت صافرة البداية من طرف الحكم عبد الله بلهادي، حكم من عصبة الشرق، للمقابلة النهائية لدوري ابطال التميز للقسم الداخلي بين فريقي المستقبل وشباب عين الزهرة . المباراة التي حضرها الطاقم الاداري للإعدادية برئاسة السيد المدير، السيد محمد كواش، الحارس العام للقسم الداخلي، ممثل مديرية الشبيبة والرياضة بإقليم الدريوش، الداعم الاول للنشاط ، ممثل اساتذة التربية بإعدادية عبدالعزيز أمين السيد بوشتى عبدالمالكي ،كرئيس للجنة التنظيم، الحارس العام للقسم الخارجي السيد مراد بشروري، بعض أعضاء منظمة الهلال الاحمر المغربي بإقليم الدريوش وكذا جمهور كبير من تلاميذ القسمين الداخلي والخارجي بذات المؤسسة .

المقابلة التي عرفت تغطية اعلامية من طرف بعض المنابر المحلية ، مرت في اجواء حماسية وروح رياضية عالية ،وزينها التعليق الرائع للتلميذ ميمون الهواري ،الذي أبدع في وصف المباراة على طريقة معلقي القنوات الرياضية العالمية. لتنتهي بفوز فريق المستقبل بلقب الدوري بعد تغلبه على شباب عين الزهرة بثلاثة أهداف لصفر. وفي ختام المقابلة وزعت الهدايا على الفريقين وكأس البطولة على الفريق الفائز، ثم أعطيت الكلمة للسيد الحارس العام للقسم الداخلي الذي هنأ الفريقين على الروح الرياضية والتنافس الشريف وكذا الشركاء على تعاونهم وتشجعيهم للتلميذ الداخلي وليضرب موعدا للجميع في أمسية تكريم المتفوقين ابتداء من السابعة والنصف ليلا.

وهكذا وبحضور نخبة من الاساتذة وممثلين عن الشركاء وجمعية أمهات واباء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني والصحافة المحلية بدأت، حوالي الساعة الثامنة، فعاليات أمسية تكريم التلاميذ المتفوقين بالقسم الداخلي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها التلميذ خالد بلعزاني الفائز بجائزة القران الكريم، ثم الاستماع للنشيد الوطني، ليتقدم كل من السيد مديرالمؤسسة والسيد الحارس العام للقسم الداخلي و ممثلة التلاميذ ،التلميذة الزهرة الزروالتي، بكلمات تضمنت الترحيب بالحضور والتنويه بالدعم الكبير للشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني للقسم الداخلي وكذا العمل الجدي والمتواصل للأطر الادارية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالداخلية. الكلمات أيضا هنأت المتفوقين بالنتائج المحصل عليه ودعت جميع التلاميذ لمزيد من الجد والاجتهاد للوصول الى مراتب أرقى. بعد ذلك توالت فقرات الامسية التي تنوعت بين ابداعات مسرحية تحمل رسائل ومعاني متعددة ، اناشيد دينية، قصائد شعرية معبرة ، وموسيقى شبابية هادفة. الفقرات التي أبدعتها اصوات تلاميذ القسم الداخلي تخللها توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين دراسيا والتلميذة المتميزة اخلاقيا، التلميذة المثالية نصيرة الريشة، وسط تصفيقات الحاضرين وفي اجواء احتفالية رائعة. وفي نهاية الحفل نظمت حفلة شاي على شرف الحاضرين الذين أبدوا اعجابهم بالحفل المتميز الذى أكد وبالملموس أن القسم الداخلي فضاء رحب لإبراز المواهب والكفاءات ،وأن التلميذ الداخلي بإمكانه اعطاء الكثير ان نحن احتضناه ،استمعنا له، امنا بقدراته، وبين هذا وذاك، لبسنا رداء الانسان قبل معطف الاداري، في التعامل معه.