Le diabète traqué par le Lions Club Maâmora et l’AAED

Driss Lyakoubi,LE MATIN 04 Aout 2017

Les patients ont bénéficié de consultations médicales pour recevoir, après diagnostics, les médicaments selon les pathologies identifiées.

Le Lions Club Kénitra-Maâmora a organisé, récemment, une campagne médicale pour le dépistage du diabète. Cette opération a bénéficié à 275 patients adultes et 90 enfants nécessiteux.

À l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, le Lions Club Kénitra-Maâmora a organisé, en collaboration avec la Direction provinciale de la santé, l’Association d’aide aux enfants diabétiques et l’Association des amis des myasthéniques du Maroc (AAMM), une campagne médicale pour le dépistage du diabète. Plusieurs moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette opération, à laquelle se sont associés d’autres acteurs travaillant dans le domaine de la santé. Dr Aziz Rihani, président du Lions Club Kénitra-Maâmora, a tenu à saluer le personnel médical qui a supervisé cette campagne et qui était composé de 4 médecins, 6 infirmiers, 5 secouristes et 4 membres du personnel d’appui. «Plusieurs réunions ont été organisées précédemment avec les différents intervenants pour mieux préparer cette campagne, chose qui nous a permis, en outre, de collecter une bonne dotation en médicaments et en parapharmacie», a-t-il indiqué.

Il est à signaler que la campagne, qui s’est déroulée au centre pour enfants diabétiques nécessiteux, a commencé tôt le matin par la réception de la population ciblée, qui a été systématiquement orientée pour le prélèvement sanguin à la recherche d’une éventuelle maladie liée au diabète. Par la suite, les patients ont bénéficié de consultations médicales pour recevoir, après diagnostics, les médicaments selon les pathologies identifiées. À cet égard, plusieurs maladies ont été diagnostiquées et ont été traitées soit sur place, soit les patients orientés vers les établissements sanitaires spécialisés. À noter également que 275 patients adultes ont été examinés et que 90 enfants ont été auscultés par la pédiatre de service.

Dr Ahmed Idrissi, président de l’Association des amis des myasthéniques du Maroc et membre du bureau de Lions Club Maâmora-Kénitra, a tenu à préciser que parmi les pathologies dont s’occupe le Lions Club, avec son slogan «Seeing First» (voir d’abord), les maladies ophtalmologiques sont les premières visées. Il a indiqué, à cet effet, que le diabète est à l’origine de plusieurs complications oculaires. Dr Idrissi n’a pas manqué de rappeler que l’AAMM est un partenaire du Lions Club Kénitra-Maâmora. «À ce titre, le site du Lions Club sert aussi de centre de référence régional des maladies neuromusculaires, à leur tête la myasthénie grave», a-t-il souligné.

Rappelons que depuis sa création en 1995, le Lions Club de Kénitra-Maâmora a organisé plusieurs actions en faveur des personnes vivant dans la précarité : opérations de cataracte et de dépistage de diabète, distribution de cartables et de lunettes de correction en faveur des élèves démunis, repas du Ramadan, dons d’insulines, etc.

L’une de ses plus grandes réalisations est le centre pour enfants diabétiques nécessiteux, situé au quartier Al-Maghreb Al-Ârabi. Cette structure a été réalisée avec l’appui de l’Initiative nationale pour le développement humain. Le centre met à la disposition de ces enfants tous les moyens médicaux, éducatifs et ludiques afin de les aider à mieux vivre avec cette maladie chronique.