جمعية بسمة لاعمال الخيرية بوجدة تنظم حفل اعذار جماعي
نظمت جمعية بسمة للاعمال الخيرية بوجدة من جديد عملية إعذارجماعي للاطفال المنحدرين من أسر معوزة وذلك في إطار أعمالها الخيرية التي دأبت على تنظيمها إن على المستوى الاجتماعي والصحي أوعلى مستويات أخرى رياضية وفنية.
وقد تم إعذار ما ينيف عن 130 طفلا استفادوا كلهم من العملية ومن بذلات تقليدية تليق بمقام الحدث،كما تم برمجة فقرات فنية ولوحات فلكلورية أدخلت الفرحة والسرور على الحاضرين وعلى امهات واباء الأطفال الذين عبروا عن عظيم فرحتهم وثمنوا العملية متمنين لها الدوام والاستمرارية.
وفي حديث لوجدة سيتي،عبر محمد بوعرورو ،نائب رئيس مؤسسة بسمة عن دعمه للعملية،متوجها بالشكر الجزيل لكافة أعضاء الجمعية الذين سهروا على تنظيمها وللطاقم الطبي الذي عمل جاهدا على عملية الختان ولكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة.
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4 Comments
نثمن هدا العمل الكبير ونتمنى لهم مزيد من الانشطة الاجتماعية الثقافية الرياضية خاصة بظهر لمحلة لازاري
إلى أصحاب الجمعيات الخيرية بوجدة والمحسنين هناك شخص معاق ذهنياً بمستشفي الفرابي بوجدة .يدعى عزاوي عبد العالي.سقط من أعلى المنزل وقد أدى هذا السقوط إلى عدة كسور بالرجل واليد.فالمرجو يا أحباب الخير القيام بزيارة إلى هذا الشخص اليتيم والفقير للمساعدة والله لايضيع أجر المحسنين رقم هاتف والدته. هو0628680439
تقرير مفصل حول حالة ادريس المرضية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادريس رجل يتراوح سنه 40 سنة يعاني من مرض في الكليتين احدهما ماتت بسبب تواجد احجار والثانية لزالت حية ولكن مريضة يتواجد بها احجار
هو لان يعمل التصفية ثلاث مرات في لأسبوع في المستشفى الجامعي بوجدة و ليمكنه اجراء العملية لأن الكلية لتي لزالت حية في حالة خطيرة وهو لان عاطل عن العمل وحسب تعليمات الاطباء يجب عليه ان لا يعمل والا سيسبب له في الوفاة
هو لأن في امس الحاجة للمساعدة
المرجو المساعدة قدر قدر المستطاع و بلغوا لأصحابكم و للمحسنين بحالة هذا الردل , الأمر يهمنا جميعا , جميعا لمساعدة هذا الرجل
للمساعدة رقم المريض
0662219462
الاسم مصباح ادريس :
حي لمحرش وجدة
لمقدرش يسعدنا حتى بشي حاجا غي برتاجي جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنالك عدة أشخاص بحاجة الى مساعدة في التحليلات الطبية وفي أقرب وقت ممكن ونظرا لغلاء التحليلات وضرورة إجراءها ولعدم تمكنهم من إستخلاص فواتيرها لعدم عملهم لأنهم من أصحاب التصفية الكلوية هم بحاجة ماسة لمن يساعدهم وهم من مدينة العيون الشرقية ومراكز التصفية بوجدة.لمن يهمه الأمر ويريد المساعدة المرجوا الاتصال على هذا الرقم 0601467432