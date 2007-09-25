Home»Régional»الدرس اللغوي -الثالث اعدادي- اعمال المصدر.

الدرس اللغوي -الثالث اعدادي- اعمال المصدر.

/ /70/ 33.6k
1
Shares
PinterestGoogle+
 

المصدر اسم يدل على معنى أو وصف خال من الزمن كقراءة وكتابة ووقوف.. وهو بدلك يختلف عن الفعل الدي يدل على زمن ما سواء كان حاضرا أو مستقبلا أو ماضيا.

والمصدر يعمل عمل فعله سواء كان فعله لازما أو متعديا فاللازم مثل دخل التلميد الى القسم فتقول دخول التلميد باضافة التلميد الى القسم فالفعل دخل رفع الفاعل التلميد والمصدر دخول جر التلميد على أنه فاعل من حيث المعنى مجرور من حيث اللفظ .وهدا هو العمل أي تأثير المصدر في الكلمة التي تأتي بعده.ومثال المتعدي قرأ الاستاد النص فتقول قراءة الاستاد النص فالفعل قرأ رفع الفاعل ونصب المفعول به وكدلك المصدر قراءة أضيف الي فاعله وبقي النص مفعولا به منصوبا.

ويشترط في عمل المصدر تقديره بأن والفعل أو ب ما و الفعل فتقول في قولك قراءة الاستاد النص مفيدة أن يقرأ الاستاد النص فهدا مفيد .

والمصدر يعمل سواء كان معرفا بال أو مضافا أو منونا.فالمعرف مثل المسلم واجب الاحترام جيرانه فالمصدر الاحترام معرفة نصب جيرانه على أنه مفعول به.

سؤال.ايت بالمصدر من الافعال التالية وركبه في جملة حسب المطلوب.

-أتقن مصدره يكون مضافا الى المفعول به

-استمع مصدره يكون مضافا الى الفاعل مع نصب المفعول به

-صام مصدره يكون مضافا الى المفعول به.

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

70 Comments

  1. GHITA RAGMOOS
    25/09/2013 at 09:52

    MIRCII BZAF KANCHKROK 3LA TFHIMAK LINA LHAD DARS MIRSSI

  2. asmae
    21/10/2013 at 21:37

    merci mais zid wde7 lina mezyan ok w chre7 mezyan

  3. زينب
    09/11/2013 at 13:10

    يالهادا الشرح

  4. زينب
    09/11/2013 at 16:21

    هادا رائع

  5. wafaa
    11/01/2014 at 16:04

    thank you

  6. درة التاج
    15/03/2014 at 17:17

    جزاك الله خيرا وذادنا علما

  7. wijdan
    06/09/2014 at 15:17

    شكرا بزاف و كنتمنا تعمق في الشرح….

  8. chaimaa arha
    13/09/2014 at 13:14

    merci bazaf 3ala had dars

  9. Amaal
    16/09/2014 at 15:57

    Mercii Bq Pr les information

  10. Imane lamina
    24/09/2014 at 20:48

    mrc boucoup

  11. غزلان
    30/09/2014 at 18:33

    تفسير رائع شكرا جزيلا الله يوفقك وشكرا

  12. (الوريث الشرعي للفايسبوك ( ياسر قطاب
    21/10/2014 at 21:32

    شكرااااااااااااا على واش قدمت و راك افدتتي بزاف merciM

  13. zineb
    02/10/2015 at 22:28

    chokran bazaf ostad yahya ban dayf

  14. youssef bouhyane
    02/11/2015 at 19:48

    merci beaucoup yahya

  15. يحي بنضيف
    09/01/2016 at 23:25

    شكرا جزيلا لاحبتي تلامذتي ووفقكم الله في دراستكم واعانكم على تجاوز كل العراقيل
    .واصبروا وصابروا تنالوا ما تصبون اليه بعونه سبحانه وتعالى..الى اللقاء

  16. معلمة
    01/02/2016 at 21:56

    Jawhermosallam@gmail.com
    السلام عليك…أنا معلمة مبتدئة وأريد طريقة واضحة لشرح هذا الدرس لطلبتي؛ حتى يتمكنوا من فهمه بسهولة

  17. oussama
    16/02/2016 at 13:33

    b1

  18. Walid Housni
    08/10/2016 at 21:39

    Merci bzaaf 3là char7 dyalk

  19. Anonyme
    14/09/2017 at 22:57

    Merci beaucoup pour cette leçon

  20. Anonyme
    27/10/2017 at 16:32

    لم أفهم

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.