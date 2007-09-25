الدرس اللغوي -الثالث اعدادي- اعمال المصدر.

المصدر اسم يدل على معنى أو وصف خال من الزمن كقراءة وكتابة ووقوف.. وهو بدلك يختلف عن الفعل الدي يدل على زمن ما سواء كان حاضرا أو مستقبلا أو ماضيا.

والمصدر يعمل عمل فعله سواء كان فعله لازما أو متعديا فاللازم مثل دخل التلميد الى القسم فتقول دخول التلميد باضافة التلميد الى القسم فالفعل دخل رفع الفاعل التلميد والمصدر دخول جر التلميد على أنه فاعل من حيث المعنى مجرور من حيث اللفظ .وهدا هو العمل أي تأثير المصدر في الكلمة التي تأتي بعده.ومثال المتعدي قرأ الاستاد النص فتقول قراءة الاستاد النص فالفعل قرأ رفع الفاعل ونصب المفعول به وكدلك المصدر قراءة أضيف الي فاعله وبقي النص مفعولا به منصوبا.

ويشترط في عمل المصدر تقديره بأن والفعل أو ب ما و الفعل فتقول في قولك قراءة الاستاد النص مفيدة أن يقرأ الاستاد النص فهدا مفيد .

والمصدر يعمل سواء كان معرفا بال أو مضافا أو منونا.فالمعرف مثل المسلم واجب الاحترام جيرانه فالمصدر الاحترام معرفة نصب جيرانه على أنه مفعول به.

سؤال.ايت بالمصدر من الافعال التالية وركبه في جملة حسب المطلوب.

-أتقن مصدره يكون مضافا الى المفعول به

-استمع مصدره يكون مضافا الى الفاعل مع نصب المفعول به

-صام مصدره يكون مضافا الى المفعول به.