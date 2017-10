CV de Miriem Bensaleh présidente de la CGEM Maroc

CURRICULUM VITAE

BENSALAH –CHAQROUN

Miriem

49 ans, Mariée, 3 enfants

Casablanca, MAROC

Miriem Bensalah-Chaqroun est Administrateur et l’un des Actionnaires de référence de Holmarcom Group , l’un des groupes industriels, commerciaux et financiers les plus importants et actifs au Maroc, opérant dans l’Assurance (Atlanta et Sanad) , la banque, l’Agroalimentaire (Lemo S.A,Somathes ..) , l’Agro-industrie, l’Agriculture, l’Aérien (Air Arabia Maroc…), l’Immobilier , la distribution….Elle dirige également depuis prés de 23 ans la société Les Eaux Minérales d’Oulmès, (Sidi Ali, Oulmés, Bahia…) Société cotée en bourse depuis 1943, leader incontestable de la production, la commercialisation et la distribution d’eaux minérales dans le Royaume.

Formation:

· 1984-1986 : M.B.A (Master of Business Administration) International

Management and Finance, University of Dallas ( Graduate School of Management) , Texas, USA.

· 1980-1984 : Diplômée école supérieure de commerce, Paris (France)

Expérience professionnelle

· 1986 – 1989 : Société Marocaine de Dépôt et Crédit ( SMDC Bank)

Département Titres et Participations.

· Depuis Administrateur du Groupe HOLMARCOM.

Membre du Conseil de Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc)

Présidente du Comité d’Audit de Bank Al Maghrib

* Membre du Conseil d’Administration de l’Université AL AKHAWAYN

* Présidente du Conseil de Surveillance du CEMA (Centre Euro-méditerranéen de Médiation et d’Arbitrage)

* Vice Présidente de l’Association pour le Progrès des Dirigeants (APD)

* Membre du Comité AVERROES

-Ex- Présidente / Fondatrice du Festival de Casablanca

* Membre du Conseil National de l’Entreprise (C.N.E).

* Membre du Conseil « ARAB BUSINESS COUNCIL » (ABC) World Economic Forum (Davos)

* Membre du comité du Moroccan British Business Council (MBBC)

* Membre du Young Presidents’ Organisation (YPO).

* Membre du Conseil de l’Agence de Développement Social (ADS)

* Membre du Conseil d’Administration de Planet Finance Maroc

* Membre de plusieurs Chambres de Commerce et de multiples Associations Caritatives et Humanitaires

* Nommée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Commissaire de l’Association de Gestion de la Journée de la Terre ( Rabat – Maroc 2010)

Loisirs : – Pilote d’avion IFR-VFR

– Vainqueur du rallye « Trophée des Gazelles »

– Golf ( 1ère série)

– Equitation

– Moto