ZAIO où sont les profs de français??

Dans l »un des colléges de ZAIO ,deux professeurs enseignant le français, n’ont jusqu’à maintenat pas regagné leurs classes.l’un veut devenir économe et l’autre veut étre mutée à oujda.le dit économe qui a été déchargé de cette fonction provisoire de laquelle il a été chargé il y’a deux ans, ne veut plus retourner en classe,quand à l’autre ,et c’est une femme dont le mari a choisi de vivre à oujda;elle demande une mutation pour le suivre.on raconte qu’elle n’a pas travaillé depuis avril 2007.Tout le monde sait et peut témoigner que pendant l’année 2007/2008 elle n’a jamais touché la craie,elle n’est jamais entrée dans une salle de cours.

La question est posée à monsieur le directeur de l’académie.avez vous monsieur entendu parler de ces deux cas??maintenant que nous vous en avons parlé,qu’allez vous faire??nous attendons votre intervention.